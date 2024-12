Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik verzwijg tegen mijn vrienden dat ik de loterij heb gewonnen’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Menno (33) verzwijgt tegenover zijn vrienden dat hij de loterij heeft gewonnen.

„Nooit won ik wat met de loterij – ik speel al jaren mee met zo’n automatisch online lot. Doorgestoken kaart, dacht ik weleens – want wie controleert dat eigenlijk? Overigens won ik weleens wát, maar dan was het een bak ijs ofzo, of een nieuw lot. Maar niet die dikke klapper van een paar miljoen en de reden dat ik überhaupt aan zo’n loterij meedoe.

Prijs gewonnen

Hoe dan ook: vorig jaar was ik weer eens mijn lotnummer aan het checken. Tegen beter weten in dacht ik eigenlijk, dus ik was in shock toen bleek dat er een prijs op mijn lotnummer was gevallen. Nog groter was de shock dat dit maar liefst 250.000 euro was. Niet de gedroomde miljoenen, maar wel een fantastisch bedrag om te ontvangen natuurlijk!

Verwachtingen temperen

Mijn vriendin was door het dolle heen. Nu konden we eindelijk een auto kopen, verre reizen maken, vaker uit eten… Verwachtingen die ik meteen temperde. Ja, die auto was wel handig natuurlijk en we konden best een keer extra op vakantie, maar ik wilde het geld vooral bewaren als buffer, mocht er ooit iets met onze hypotheek zijn, of we raken onze banen kwijt, of noem maar op – dan is dit een uitstekend appeltje voor de dorst. Na wat mokken dimde mijn vriendin en zag ze ook wel in dat mijn idee beter was.

Aan niemand vertellen

Ik drukte haar daarbij op het hart om het aan niemand te vertellen. Dat doen we nu ook al een jaar niet en dat ben ik ook niet van plan om te gaan doen. Want laat je eenmaal blijken dat je (meer) geld hebt, dan wil iedereen daar een slaatje uit slaan. Mensen die 1000 euro van je willen lenen en stellen het echt terug te betalen – maar dat gebeurt nooit, zielige verhalen, of er ook even hieraan bijgedragen kan worden…

Geld kan lelijk zijn

Ik weet dat ik als een krent klink, maar ik heb het van dichtbij meegemaakt toen mijn oma overleed en mijn vader, ooms en tantes als een stel kemphanen tegenover elkaar stonden te discussiëren wie het meeste recht had op welk erfstuk en welk geldbedrag. En daar heb ik eerlijk gezegd gewoon geen zin in. Geld is mooi, maar het kan ook lelijke dingen doen en vriendschappen en relaties verpesten.

Genieten in stilte

Dus genieten wij in stilte van onze extra centen en doen we heus weleens wat extra’s, maar schieten we niet uit de pan. Die tweede auto was een tweedehandsje en we zijn een weekje op vakantie naar Duitsland geweest, maar meer ook niet. Dat valt dus ook niet op voor anderen, we zijn niet ineens overdreven veel geld gaan uitgeven. Het voelt misschien niet helemaal transparant zo, maar wel het prettigst.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties