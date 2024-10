Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasrekening rond 2030 honderden euro’s hoger? ‘Red je niet met korter douchen’

Als het aan de Nederlandse overheid ligt, gaan Nederlanders van ‘het gas af’ en verduurzamen we ons huis met zonnepanelen en warmtepompen. Maar uit onderzoek van energieleverancier Essent blijkt nu dat de ‘achterblijvers’ van gasgebruik rond 2030 honderden euro’s meer zullen betalen.

Je kunt je vast nog wel herinneren hoe de gasprijzen, mede door de oorlog in Oekraïne en acties vanuit Rusland, in Nederland de pan uitrezen. Die enorme stijging van gasprijzen is getemperd, maar er zijn nu ook zorgen voor de toekomst.

Gasrekening 2030 honderden euro’s hoger

Trouw schrijft namelijk vandaag dat gas in de toekomst honderden euro’s per jaar duurder kan worden. Mede door klimaatbeleid, de inkoopprijs van gas en omdat steeds meer mensen stoppen met het gebruik van gas.

Maar niet iedere Nederlander kan of wil overstappen naar elektrisch verwarmen of verduurzamen. Volgens Essent gaat dat over zo’n 400.000 huishoudens. Resi Becker, CEO van Essent, noemt ‘energiearmoede’. „Als hun gasrekening met 400 euro per jaar stijgt, redden zij het niet met korter douchen. Ze moeten de kachel uitzetten in de wintermaanden, omdat het anders te duur wordt.”

Overheidsbeleid

CE Delft berekende, in opdracht van Essent, wat de gasrekening in 2030 kost. Volgens Essent stijgt de gasrekening vooral door overheidsbeleid. Zelf pleit de energieleverancier voor ‘betaalbaar gas’. De overheid stimuleert het gebruik van elektriciteit in plaats van gas. Elektriciteit, isoleren, zonnepanelen en warmtepompen, dat is waar de overheid naartoe wil.

Het onderzoeksbureau doet twee voorspellingen voor 2030. Een ‘gunstig scenario’, waarbij de gasrekening iets lager is dan vorig jaar en een ‘hoog scenario’. Bij dat laatste scenario zou de gasrekening ruim 400 euro duurder worden per jaar. Cor Leguijt van onderzoeksbureau CE Delft vertelt tegen de krant dat de gasrekening gemiddeld met 150 euro stijgt. Maar hij vermoedt bedragen van 300 of 400 euro. „Dat idee krijg ik van de klimaatmaatregelen en de gasmarkt.”

‘Achterblijvers’ met hoge gasrekening

Maar de groep Nederlanders die niet de financiële middelen heeft om die verduurzaming te bekostigen, is straks de pineut. De ‘achterblijvers’ betalen steeds meer. Tussen 2023 en 2030 worden de kosten voor het netbeheer per huishouden bijvoorbeeld zo’n 12 procent hoger, vanwege de krimpende groep die gebruikmaakt van het gasnet, schrijft Trouw. En de gas-gebruikende huishoudens betalen straks ook voor de verwijderingskosten van mensen die ‘van het gas afgaan’.

Het van het gas halen van huizen ziet Leguijt als ‘klimaatmaatregel’ die de overheid zou moeten betalen. En Essent-CEO Becker benadrukt dat het kabinet weinig naar buiten brengt over de stijgende gasrekening. Hun onderzoek noemt zij ‘eigenlijk een taak van de overheid’.

‘Overheid moet energiearmoede bestrijden’

Onderzoeker Steven van Polen, van overheid-onderzoeksorganisatie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is kritischer op het bovengenoemde Essent-onderzoek. Hij voorziet niet dat de gasrekening voor veel Nederlanders honderden euro’s duurder wordt, mede door verduurzaming en warmere winters. Maar dat er ‘energiearme’ mensen dreigen te zijn, vreest hij wel.

En wat nu? Essent pleit voor het verduurzamen van huizen van mensen die dreigen in ‘energiearmoede’ te komen. Dat is volgens de energieleverancier effectiever dan steeds compenseren.

Volgens Essent is armoedebestrijding een overheidstaak. „Dat mensen knel komen te zitten, komt voornamelijk door beleid van de overheid”, aldus Becker.

