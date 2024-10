Donald Trump wil zelfrijdende auto’s verbieden

Tijdens een onvoorspelbare presidentiële campagne zorgt Donald Trump weer voor opschudding. Nu in Detroit, waar hij tijdens een speech het publiek vroeg of ze autonome voertuigen kennen en of ze het idee van een auto zonder bestuurder prettig vinden.

Daarna sprak hij zijn zorgen uit over zelfrijdende auto’s. Trump belooft dat hij, als hij opnieuw wordt gekozen, zal voorkomen dat ze op de weg komen.

Een opvallend standpunt. Zeker in een stad die bekendstaat als de bakermat van de Amerikaanse auto-industrie en daarom in de vorige eeuw de bijnaam ‘Motor City’ kreeg.

Wat de timing van zijn uitspraken extra opvallend maakt, is dat ze slechts enkele uren voorafgingen aan de presentatie van de Tesla Cybercab, een zelfrijdende taxi van het bedrijf. Tesla-oprichter Elon Musk is een uitgesproken supporter van Donald Trump.

Trump today in Detroit:

"Do you like autonomous? Does anybody like an autonomous vehicle? Know what that is? Right? When you see a car driving along? Some people do, I don't know. A little concerning to me, but the autonomous vehicles we're going to stop from operating"

