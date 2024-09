Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwssite: Franse mediaconcerns claimen forse compensatie Google

Zeven Franse mediaconcerns klagen Google aan en zinnen op een schadevergoeding van bij elkaar meer dan 1 miljard euro om vermeende concurrentiebeperkende praktijken bij onlineadvertenties. Dat schrijft de gespecialiseerde Franse nieuwssite mind Media.

De ondernemingen, waaronder Le Figaro, Les Echos-Le Parisien en sportkrant L’Équipe, zouden al juridische stappen hebben ondernomen of op het punt staan dat te doen. Begin september zouden ook al de eerste hoorzittingen hebben plaatsgevonden bij een rechtbank in Parijs om het processchema vast te stellen.

Deze actie volgt op de boete van 220 miljoen euro die de Franse mededingingsautoriteit Google in juni 2021 oplegde voor het bevoordelen van zijn eigen diensten in de onlineadvertentiesector. De nieuwe procedure kan twee tot drie jaar duren.

‘Slachtoffer geworden’

„Google is duidelijk schuldig bevonden aan concurrentiebeperkend gedrag. De Franse mededingingsautoriteit heeft vastgesteld dat Google jarenlang zijn eigen oplossingen heeft bevoordeeld ten koste van die van zijn concurrenten”, zo citeert mind Media de topman van Le Figaro, Marc Feuillée.

Volgens Feuillée is zijn concern „hiervan het slachtoffer geworden met het technologische systeem dat we gebruikten”. Daarom zou een „schadevergoeding” op zijn plaats zijn.

Fouten

Google en moederbedrijf Alphabet hebben vaker te maken met rechtszaken en druk van toezichthouders. Zo vindt Brussel volgens ingewijden van persbureau Bloomberg dat Google te veel macht heeft op de zoekmachinemarkt. Europese toezichthouders zouden een aanklacht voorbereiden om de Amerikaanse techgigant te dwingen concurrerende platforms snel beter vindbaar te maken in zijn zoekresultaten.

Woensdag won Google nog een rechtszaak over een Europese boete van 1,5 miljard euro voor het dwarsbomen van de concurrentie voor onlineadvertenties. Google had zich tegen die geldstraf verzet. Rechters bij het Gerecht van de Europese Unie oordeelden dat de Europese Commissie fouten heeft gemaakt in het onderzoek.

ANP

