‘Big Short’-hedgefondsmanager op non-actief om Gaza-opmerking

Hedgefondsmanager Steven Eisman, bekend van zijn succesvolle weddenschap tegen de Amerikaanse huizenmarkt die werd verfilmd in The Big Short, is door zijn bedrijf op non-actief gesteld. Hij had namelijk op sociale media gezegd dat hij de verwoesting in de Gazastrook vierde.

Eisman, sinds 2014 werkzaam bij de in New York gevestigde firma Neuberger Berman, speelde een hoofdrol in het boek The Big Short van Michael Lewis. Zijn personage werd vertolkt door acteur Steve Carell in de verfilming uit 2015. In de filmversie kreeg Carells personage de naam Mark Baum.

De gevierde zakenman raakte deze week in opspraak nadat iemand op X postte dat de wereld zweeg over het door oorlog geteisterde Gaza. Eisman reageerde daarop met de opmerking: „Je maakt zeker een grapje. We zwijgen niet. We vieren het.”

Eisman, die zich vaker over Israël uitliet, schreef later dat het bericht een „vergissing” was en dat hij had willen reageren op Israëls acties tegen Hezbollah in Libanon. Het X-account is inmiddels verwijderd.

Een woordvoerder van Neuberger Berman nam afstand van Eismans opmerkingen. „Hoewel de heer Eisman heeft erkend dat hij de inhoud van het bericht waarop hij reageerde verkeerd begreep, waren zijn acties op sociale media onverantwoord en verwerpelijk.” Volgens zakenkrant Financial Times is de toekomst van Eisman bij het bedrijf momenteel onzeker.

Zijn faam dankt de inmiddels 62-jarige Eisman aan het feit dat hij flink profiteerde van de financiële crisis van 2007 en 2008. Dat deed hij door ‘short te gaan’ op Amerikaanse hypotheekobligaties. Toen de waarde van die obligaties kelderde nadat bleek dat veel hypotheken mogelijk nooit meer terugbetaald zouden worden, leverde die weddenschap veel geld op.

