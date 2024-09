Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luchtlandingen Market Garden herdacht op Ginkelse Heide bij Ede

Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn zaterdag de geallieerde luchtlandingen van september 1944 herdacht, in aanwezigheid van een tiental veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en koning Willem-Alexander. Onder anderen minister Ruben Brekelmans van Defensie en burgemeester René Verhulst van Ede hielden een toespraak tijdens de plechtigheid. Ook werd een minuut stilte gehouden.

Brekelmans haalde het verhaal van de Britse luitenant Dermod Green Anderson aan. De toen 29-jarige Brit sneuvelde op 25 september 1944 tijdens Operatie Market Garden. Zijn stoffelijke resten werden pas in 2022 teruggevonden. Woensdag kreeg hij alsnog een militaire uitvaart op de Britse Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

Volgens Brekelmans staat Anderson symbool voor een generatie. „We leven allemaal in vrijheid dankzij hen.” Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend en moet worden verdedigd, aldus de minister, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. Ook Oekraïners vechten voor de vrijheid van hun land en voor de vrijheid van Europa, zei hij.

De Edese burgemeester Verhulst benadrukte in zijn speech dat vrijheid moet worden gekoesterd en doorgegeven. „Laten wij het herdenken inzetten als leermiddel en wapen tegen onrecht en onvrijheid, in de strijd voor vrijheid die in de wereld nog steeds wordt gevoerd.”

ANP

