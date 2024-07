Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendroutine? ‘Mijn stressniveau is best hoog’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Melissa, die het best stressvol vindt, een ochtendspits met twee jonge kinderen én op tijd van huis gaan.

Naam: Melissa (40)

Werk: administratief medewerker

Woonsituatie: samenwonend, moeder van twee zoons: Mats (3,5) en Jip (4 maanden)

Moet op werk zijn: om 07.30 uur

De Ochtendspits van Melissa

06.00 – Geen gekeuvel, meteen eruit

„Een wekker is nooit nodig – Jip wordt standaard rond 06.00 uur wakker. Hij begint dan ook echt te jengelen. Een fles kan ik nog wel rekken, maar ik kan hem niet meer in slaap sussen, hij wil er dan echt uit – mijn oudste, Mats, kon altijd nog even keuvelen in bed, maar Jip heeft daar het geduld niet voor. En ja, hoewel 06.00 uur vroeg is, was het lange tijd 05.30 uur. Ik ben dus allang blij met dan halfuurtje extra, haha.”

06.30 – Kinderen aan het ontbijt

„Eenmaal beneden leg ik Jip op een kleedje en smeer ik een broodje en pak ik wat drinken voor Mats, en maak ik daarna de fles voor Jip. Zelf skip ik het ontbijt thuis, daar ben ik te onrustig voor – ik vind het best wennen om de ochtend op te starten met twee kinderen en ben allang blij als zij allebei te eten hebben. Ontbijten doe ik wel op het werk, met een bak yoghurt met muesli – die ik de avond van tevoren al wel klaar zet in de koelkast.”

06.45 – Opmaken en klaarmaken

„Zijn Mats en Jip onder de pannen qua eten, dan is dat mijn ‘window’ om mezelf klaar te maken. Douchen doe ik ’s avonds, daar heb ik in de ochtend écht geen tijd voor. Dus ik kleed me aan en doe make-up op: een beetje blusher op mijn wangen, mascara en oogpotlood op mijn ogen. Meestal doe ik het in de gang beneden, zodat ik snel bij de jongens kan zijn als er iets aan de hand is – niet zelden word ik even onderbroken in mijn make-up ritueel omdat ik een brandje moet blussen.

En soms gebeurt het alsnog dat ik in tijdnood kom en Jip onverhoopt een fles moet als ik mijn make-up wil doen, maar daar heb ik een oplossing voor: ik zet hem in de maxi-cosi, rol een handdoek op die ik onder zijn fles leg en voilà, mijn handen zijn vrij. Een ideale lifehack!”

07.00 – Tijdsdruk

„Mijn partner is al vroeg de deur uit, zelf moet ik om 07.00 uur stipt weg, dus ik heb het geluk dat op sommige dagen mijn moeder bijspringt en de jongens naar de opvang brengt. Dan is het voor mij nog een kwestie van jas en schoenen aan doen, en ik kan naar mijn werk.

Maar dan nog vind ik het aanpoten hoor, vooral als er een kind begint te jengelen en totaal niet meewerkt. Wat dat betreft ben ik blij als we zonder al te veel kleerscheuren die 07.00 uur hebben bereikt – en die koffie en mijn ontbijt komen dan op mijn werk wel; daar is het stukken rustiger, haha.”

Hoe zou je ochtend eruit zien als je niet hoeft te werken?

„Min of meer hetzelfde, alleen is er dan minder tijdsdruk. En dan loop ik ook niet zo te stressen met mijn make-up; dan doe ik dat op een ander moment en gaan we gewoon iets later de deur uit.”

Wat sla je nooit over?

„Ik geef mijn kinderen altijd een afscheidskus en zeg dat ik van ze hou. Ik vlieg dus nooit zomaar de deur uit, ook al heb ik haast. Vooral voor de oudste vind ik dat ritueel fijn en belangrijk, zeker omdat hij het bewust meekrijgt.”

Wat is jouw stressniveau in de ochtend op een schaal van 0 tot 5?

„Nou, doe maar een 5+. Mijn ochtenden klinken misschien sereen als je het zo leest, maar dat zijn ze niet. Ik ervaar enorme tijdsdruk: ik moet om 07.00 echt de deur uit, dus als het éven anders loopt en Jip begint bijvoorbeeld te jengelen, of Mats wil ineens zijn brood niet eten, dan schiet ik in de stress. Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn, en wanneer moet ik mezelf dan opmaken? Dat vind ik lastig en daardoor ben ik sneller prikkelbaar.

En ja, ik zou natuurlijk nog eerder kunnen opstaan, maar ik geniet stiekem ook wel heel erg van de tijd die ik ’s avonds voor mezelf heb als de kinderen in bed liggen. Eigenlijk zou ik dan ook moeten gaan slapen, maar ik vind het heerlijk om juist dan even ongegeneerd te zappen of een boek lezen in alle rust. Het gevolg is dat ik steevast te laat naar bed ga, dus als ik dan nóg vroeger opsta, heb ik wel heel weinig slaap. Dan toch maar iets minder tijd – en meer stress – in de ochtend. Dat gebeurt toch sneller als je kinderen hebt, denk ik.” Lachend: „Het is een fase, toch?”

