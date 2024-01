Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN willen dit jaar 3,8 miljard euro voor Oekraïne

De Verenigde Naties schatten dat dit jaar zo’n 3,8 miljard euro nodig is voor humanitaire hulp in Oekraïne en voor vluchtelingen uit dat land, zegt noodhulpcoördinator Martin Griffiths. Maar hij vreest ook dat het niet gaat lukken om dat bedrag bij elkaar te krijgen, omdat de aandacht van de wereld momenteel vooral op Israël en de Gazastrook is gericht.

„Herinneren jullie je Oekraïne nog?” vroeg Griffiths bij de presentatie van zijn plannen in Genève. „Vergeet Oekraïne alsjeblieft niet doordat er zo veel andere plekken in de wereld zijn die onze aandacht trekken.” Hij zegt dat veel Oekraïners nog altijd afhankelijk zijn van humanitaire hulp, nu de oorlog met Rusland al bijna twee jaar duurt.

De VN hopen met de hulp 8,5 miljoen mensen in Oekraïne te kunnen bijstaan en nog eens 2,3 miljoen vluchtelingen daarbuiten, maar denken dat er eigenlijk nog meer mensen humanitaire hulp nodig hebben. De prioriteit ligt volgens Griffiths bij de 3,3 miljoen mensen die in de buurt van de frontlinie in het oosten en zuiden van Oekraïne wonen.

ANP

Reacties