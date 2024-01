Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fox News opnieuw voor de rechter om laster rond verkiezingen

Stemmachinemaker Smartmatic mag mediagigant Fox aanklagen voor laster rond de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Een rechter in New York wees het verzoek van Fox om de zaak te seponeren woensdag af.

Tijdens uitzendingen van Fox News werd beweerd dat de uitslagen van de presidentsverkiezingen waren gemanipuleerd met behulp van stemmachines van Smartmatic en die van Dominion, een andere stemmachinebouwer die Fox News vorig jaar aanklaagde. Het mediaconcern schikte in die zaak en betaalde Dominion bijna 788 miljoen dollar (725 miljoen euro) van de 1,6 miljard die het bedrijf had geëist. Smartmatic eist in de nieuwe zaak 2,7 miljard dollar.

Eerder woensdag oordeelde de rechter in het voordeel van Fox News, door te bepalen dat het bedrijf wel verder mag met een tegenaanklacht, waarin het beweert dat Smartmatic de geleden schade schromelijk overdrijft.

Fox News heeft altijd volgehouden dat de theorieën die werden gedeeld tijdens de uitzendingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting en dat de journalisten van het bedrijf slechts de beschuldigingen bespraken die de toenmalige president Donald Trump en zijn supporters uitten. Toenmalig Fox-topman Rupert Murdoch heeft volgens The New York Times tijdens getuigenissen in de rechtszaak van Dominion echter toegegeven dat een aantal van zijn tv-presentatoren Trumps beweringen onderschreven.

ANP

