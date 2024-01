Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toestel Boeing weer in gebruik na akkoord luchtvaartautoriteit VS

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een inspectieprotocol goedgekeurd voor de Boeing 737 Max 9. Dat betekent dat de 171 toestellen van dat type die aan de grond werden gehouden na een noodlanding van een vliegtuig van Alaska Airlines, weer in gebruik kunnen worden genomen.

De 737 Max 9 van Alaska Airlines verloor op 5 januari tijdens de vlucht een stuk wand. Bij het incident vielen geen gewonden, maar experts waarschuwden dat het loslaten van het paneel catastrofale gevolgen had kunnen hebben. De zorgen namen toe toen verschillende luchtvaartmaatschappijen losse onderdelen vonden in hetzelfde type vliegtuig. De FAA schrijft vliegmaatschappijen nu een speciale inspectie voor, waarbij bouten, fittingen en andere componenten extra worden gecontroleerd. De verplichte inspectie neemt ongeveer twaalf uur in beslag.

Alaska Airlines gaf vlak na de bekendmaking van de FAA aan de 737 Max 9-toestellen vrijdag weer in gebruik te nemen. United Airlines laat weten waarschijnlijk zondag weer met het type te gaan vliegen.

De FAA heeft het Boeing voorlopig verboden de productie van het type vliegtuig uit te breiden. Ook moet het bedrijf het werk staken aan een geplande nieuwe assemblagevoorziening voor het toestel. „Boeing kan niet zomaar de draad weer oppakken”, aldus een verklaring van de FAA. „We gaan niet akkoord met welk verzoek dan ook van Boeing voor uitbreiding van de productie en zullen geen extra productievoorziening goedkeuren voor de 737 Max totdat we zeker weten dat de kwaliteitscontroleproblemen die tijdens dit proces aan het licht zijn gekomen zijn opgelost.”

ANP

Reacties