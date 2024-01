Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In Nederland veroordeelde Girkin hoort nu straf in Rusland

De Russische nationalist Igor Girkin, die in Nederland een levenslange celstraf heeft gekregen voor zijn rol bij de MH17-ramp, hoort in Rusland zijn straf in een andere zaak. De aanklagers beschuldigen hem van het aanzetten tot extremisme en hebben vier jaar en elf maanden celstraf tegen hem geëist.

De 53-jarige Girkin, die ook bekendstaat onder zijn alias Strelkov, zit sinds juli vast in de Russische gevangenis. Hij had maandenlang kritiek geuit op het verloop van de oorlog in Oekraïne en de president Vladimir Poetin beledigd. Hij speelde met de gedachte om het tegen hem op te nemen bij de komende presidentsverkiezingen voordat hij werd opgepakt. Girkin zei dat Poetin de macht zou moeten overdragen aan „iemand die echt capabel en verantwoordelijk is”.

Eerder werkte Girkin als commandant voor de Oost-Oekraïense separatisten, die al sinds 2014 vechten tegen de troepen van de Oekraïense regering. In die rol was hij betrokken bij het uit de lucht schieten van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, oordeelde de Nederlandse rechter in november 2022. Bij die ramp kwamen alle 298 passagiers om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Girkin en de twee mannen die samen met hem veroordeeld werden zijn nooit uitgeleverd aan Nederland. Girkin ontkent iets met het neerhalen van het vliegtuig te maken te hebben.

ANP

