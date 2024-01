Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Internationaal Gerechtshof doet uitspraak over oorlog in Gaza

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet uitspraak over noodmaatregelen tegen de oorlog in Gaza. Zuid-Afrika had daarom gevraagd omdat sprake zou zijn van genocide. Of het hof daar ook sprake van vindt, blijkt waarschijnlijk pas over jaren. Deze vrijdag kan wel opdracht gegeven worden om de gevechten te staken.

Zuid-Afrika heeft eind vorig jaar een zaak aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof voor schending van het Genocideverdrag. Als Israël daar schuldig aan wordt bevonden, zou dat een bijzonder zware veroordeling zijn. Deze uitspraak komt nu nog niet. Zulke zaken duren normaal gesproken jaren. Het gaat vooralsnog alleen om zogenoemde ‘provisional measures’, voorlopige maatregelen.

Het hof kan Israël opdracht geven om de gevechten te staken. Tegen zo’n uitspraak is geen beroep mogelijk en hij is juridisch bindend. Toch zou zo’n uitspraak vermoedelijk zonder gevolgen blijven, omdat het hof uitspraken niet kan afdwingen. Israël heeft al gezegd dat de strijd tegen Hamas zal doorgaan.

Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste rechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Alle 193 landen die bij de VN zijn aangesloten, kunnen er een zaak aanspannen. Naast de vijftien rechters van het hof, sluiten ook twee rechters aan van de twee betrokken landen: Dikgang Moseneke uit Zuid-Afrika en Aharon Barak uit Israël.

Het hof zetelt in het Vredespaleis in Den Haag. Daar worden deze vrijdag demonstraties verwacht van zowel voor- als tegenstanders van de Israëlische oorlog tegen Hamas. Bij de hoorzittingen, twee weken geleden, waren er ook al demonstraties en tegendemonstraties.

