Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïne ziet constructief Hongarije en hoopt op meer geld

Oekraïne zegt constructief overleg te hebben gehad met Hongarije, het enige land dat nog dwarsligt als het gaat om nieuwe Europese financiële steun voor de Oekraïners in hun oorlog tegen Rusland.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken bedankte Hongarije voor de „constructieve gesprekken”. Het contact in de Oekraïense grensstad Oezjhorod was enkele dagen voor een speciale Europese top over de verdere steun aan Oekraïne. De regering in Kyiv hoopt dat de Hongaarse leider Viktor Orbán daar zijn verzet beëindigt tegen tientallen miljarden euro’s aan EU-steun. De gesprekken in Oezjhorod waren openhartig en oprecht, aldus de Oekraïense bewindsman Dmytro Koeleba.

ANP

Reacties