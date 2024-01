Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister verwacht dat tekort aan tbs-plekken blijft of verergert

De kans is groot dat de krapte in tbs-klinieken de komende jaren blijft of zelfs verder groeit. Dat schrijft demissionair minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. „De druk op de sector is ongekend hoog.”

Een rechter kan een terbeschikkingstelling opleggen als een dader na een misdrijf moet worden behandeld voor een psychische of ziekelijke stoornis. Dat gebeurt in een gesloten inrichting.

Afgelopen najaar hadden tbs-klinieken 1637 plekken beschikbaar. Dat zijn er 242 meer dan vijf jaar eerder, maar toch wachtten in december nog zo’n 150 tbs-patiënten in de gevangenis op een behandeling. In minder zwaar beveiligde varianten van forensische zorg wordt het juist minder druk.

Rechters leggen vaker tbs of andere forensische zorg op, terwijl zorginstellingen moeite hebben personeel te vinden, staat in een onderzoek dat de minister ook heeft gepubliceerd. Weerwind: „In het ergste geval neemt het aantal personen dat in detentie op de start van een tbs-behandeling wacht toe, net als de gemiddelde wachttijd hiervoor.”

ANP

