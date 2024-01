Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media: drie doden door Israëlische bestorming ziekenhuis Jenin

In het Ibn Sina-ziekenhuis in Jenin op de Westelijke Jordaanoever zijn drie Palestijnen om het leven gekomen, nadat het ziekenhuis werd bestormd door Israëlische troepen. Dat meldt het radiostation van de Palestijnse Autoriteit, Voice of Palestine.

Volgens het Israëlische leger trokken troepen het ziekenhuis binnen omdat Hamasstrijders zich er schuilhielden. Zij zouden zijn geneutraliseerd, meldt het leger.

ANP

