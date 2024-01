Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweer Rotterdam zoekt 3 mensen die mogelijk nog binnen zijn

De brandweer is in Rotterdam op zoek naar drie vermisten na een grote brand in een appartementencomplex aan de Schammenkamp. Mogelijk bevinden deze mensen zich nog in het pand. Dat bevestigt de brandweer na berichtgeving op Rijnmond.

De brandweer is dinsdagochtend nog bezig met blussen, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio vermoedt dat dat niet lang meer zal duren. Nog niet alle gasleidingen in de omgeving zijn afgesloten.

Er is minstens één gewonde gevallen. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is. Bewoners van enkele tientallen appartementen zijn elders ondergebracht. Getroffen bewoners kunnen vanaf 08.30 uur terecht in het gebiedskantoor Feijenoord aan de Zuiderparkweg in Rotterdam.

De brand ontstond maandagavond door een explosie in een auto onder het wooncomplex. Er was in de nacht erg veel rookontwikkeling.

ANP

