Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zuid-Korea lanceert spionagesatelliet dankzij SpaceX-raket

Zuid-Korea is erin geslaagd een eigen spionagesatelliet te lanceren. Dat gebeurde dankzij een Falcon 9-raket van SpaceX. Het land hoopt zo minder afhankelijk te worden van Amerikaans spionagebeeld voor de monitoring van Noord-Korea. De noorderburen lanceerden anderhalve week geleden zelf ook een spionagesatelliet.

De Zuid-Koreaanse satelliet werd vrijdagavond om 19.19 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd. Persbureau Yonhap meldde dat de satelliet kort daarna in een baan rond de aarde was gekomen. Ruim een uur later was er contact met de satelliet mogelijk, wat er volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie op wees dat „alles naar behoren functioneert”.

Volgens Yonhap vliegt de spionagesatelliet zo’n 400 tot 500 kilometer boven het aardoppervlak. Met geavanceerde techniek aan boord kan een voorwerp van 30 centimeter op aarde gedetecteerd worden. Zuid-Korea wil voor het einde van 2025 nog vier satellieten lanceren.

De Noord-Koreaanse satelliet zorgde de afgelopen week al voor een hoop tumult. Zo beweerde Pyongyang dat er al foto’s mee waren gemaakt van het Witte Huis, het Pentagon, Rome en een Amerikaans vliegdekschip. Amerika kwam daarop met sancties voor Noord-Korea.

ANP

Vorige Volgende

Reacties