Rechter besluit dat Trump niet onschendbaar is

Donald Trump is niet onschendbaar in een van de strafzaken die tegen hem dient. Het gaat om de zaak die tegen hem is aangespannen om verkiezingsinmenging in 2020. De oud-president probeerde daar onderuit te komen door zich te beroepen op de immuniteit die hij als president genoot. Rechter Tanya Chutkan liet vrijdag in duidelijke taal weten het daar niet mee eens te zijn.

Trump wordt ervan verdacht dat hij probeerde zijn verlies van de verkiezingen in 2020 ongedaan te maken. Hij was toen president en zou daarom onschendbaar zijn, dus niet vervolgd mogen worden, stelden zijn advocaten in oktober.

Hoewel in de grondwet is vastgelegd dat een zittende president niet strafrechtelijk kan worden vervolgd, heeft Trump hier volgens Chutkan geen recht op, omdat hij het land inmiddels niet meer bestuurt. „Welke immuniteit een zittende president ook geniet, die positie geeft geen levenslange ‘verlaat de gevangenis zonder te betalen’-kaart”, stelde de rechter.

Ongekend

„De vervolging van een voormalige president is ongekend, maar de beschuldigingen dat een president deze misdaden heeft gepleegd zijn dat ook”, schreef rechter Chutkan verder. Eerder op de dag besloot het Amerikaanse Hof van Beroep dat Trump ook geen immuniteit heeft in eventuele civiele zaken rond de bestorming van het Capitool.

Volgens The New York Times wil Trump in hoger beroep gaan in de hoop de zaak daarmee uit te stellen tot na de presidentsverkiezingen van 2024.

Trump moet op 4 maart voor een jury verschijnen om de beschuldigingen. De oud-president wordt nog in drie andere strafzaken vervolgd.

ANP

