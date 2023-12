Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gewonde Nederlander in Praag is buiten levensgevaar

De Nederlandse man die gewond raakte bij de schietpartij in een universiteitsgebouw in Praag is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend.

Volgens de woordvoerder ligt de man nog wel in het ziekenhuis. Over de identiteit van de man wil het ministerie om privacyredenen niets kwijt. Ook wil de zegsman om diezelfde reden niets zeggen over de reden waarom de man in Praag was.

Donderdagmiddag werd Praag opgeschrikt door een schietpartij op de Karelsuniversiteit. Daarbij kwamen vijftien mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond, van wie tien zwaargewond. De schutter, die volgens de Tsjechische politie student was aan de Karelsuniversiteit, kwam zelf ook om het leven.

ANP

