Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het ongelukkigste land van de Europese Unie

Bekend als populaire vakantiebestemming voor jongeren, maar inwoners van Bulgarije zijn een stuk minder blij met hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van Eurostat, het onderzoeksbureau van de Europese Unie.

Slantsjev Brjag doet bij weinigen een belletje rinkelen, maar wie Sunny Beach zegt, ziet gelijk een zon-zee-strandvakantie voor zich. Door de tientallen nachtclubs die er zijn, is het al jaren een populaire vakantiebestemming onder jongeren. Ook andere plekken aan de adembenemende Zwarte Zee zijn populair bij toeristen, net als de tientallen thermische bronnen in het land.

Bulgarije meest ongelukkige land van Europa

Maar alle toeristische trekpleisters daargelaten, Bulgaren zelf zijn een stuk minder blij. De inwoners geven hun leven het laagste cijfer van alle landen in de Europese Unie. Op een schaal van 1 (heel ontevreden) tot 10 (heel tevreden) geven Bulgaren hun leven gemiddeld een 5,6.

Na Bulgaren zijn Duitsers het meest ongelukkig ten opzichte van andere landen in de Europese Unie. Onze oosterburen geven het leven een 6,5.

Hier in de Europese Unie zijn ze het gelukkigst

De gelukkigste Europeanen wonen in Oostenrijk. Oostenrijkers geven hun leven gemiddeld een 7,9. Het tweede gelukkigste land van de Europese Unie is Polen.

Nederland staat op een gedeelde zesde plek. Wij geven ons leven hier gemiddeld een 7,6, net als onze Belgische zuiderburen. Belgen blijken even gelukkig.

In de meeste lidstaten lijkt geluk gekoppeld te zijn aan de leeftijd: in het merendeel van de landen zijn mensen tussen de 16 en de 29 gelukkiger dan mensen boven de 65. In Nederland, Denemarken, Zweden, Ierland en Luxemburg is het omgekeerde juist het geval. Daar zijn 65-plussers gemiddeld genomen gelukkiger.

Ook het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol in levensgeluk. „De tevredenheid met het leven lijkt afhankelijk te zijn van het opleidingsniveau, dat tot op zekere hoogte samenhangt met het inkomensniveau.” Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter het levensgeluk, zagen de onderzoekers van Eurostat. Vooral in Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië en Hongarije was dat verschil opvallend.

Reacties