Westerwolde naar rechter om hoog aantal asielzoekers Ter Apel

De gemeente Westerwolde spant een rechtszaak aan tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens burgemeester Jaap Velema houdt het COA zich al lange tijd niet aan het bestuursakkoord waarin is opgenomen dat in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven.

Het kort geding is op 10 januari, meldt Velema in het programma EenVandaag op Radio 1. „De gebouwen en het terrein zijn niet geschikt voor een verblijf van meer dan 2000 personen”, zegt de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Maar dat aantal wordt vaak overschreden door een tekort aan opvangplekken elders in het land.

„Ik maak mij zorgen om de veiligheid”, aldus Velema bij EenVandaag. Net als de Inspectie Justitie en Veiligheid eerder deze maand noemt hij de situatie in Ter Apel onveilig door het hoge aantal mensen dat bij het aanmeldcentrum verblijft.

Geen verandering

Volgens de burgemeester speelt de situatie al een paar jaar. Hij constateert „dat er geen verandering is gekomen”. Ook niet nadat dit jaar meerdere brieven naar het COA zijn gestuurd om zich te houden aan het bestuursakkoord. Dat deze week het aantal nog steeds niet onder de 2000 is, is aanleiding om naar de rechter te stappen, zegt Velema. Hij betreurt het wel dat deze stap genomen moet worden. „Je wilt niet op deze wijze tegenover elkaar komen te staan.”

Het COA laat in een reactie weten het gevoel van de gemeente te begrijpen en de huidige situatie te betreuren. Volgens het COA is de opvang van asielzoekers echter „een menselijke zaak met een bestuurlijke vraag en geen juridische kwestie. Een uitspraak van de rechter, hoe die ook uitpakt, verandert daar niets aan.”

„Wij doen er dagelijks alles aan om de bezetting in Ter Apel naar beneden te brengen”, aldus het COA, dat naar eigen zeggen de gemeente vele malen heeft aangegeven afhankelijk te zijn van mogelijkheden die bijvoorbeeld andere gemeenten bieden.

ANP

