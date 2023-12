Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je een partner kiest die qua uiterlijk op jou lijkt

Als we het Instagramaccount ‘sibbelings or dating?’ moeten geloven, voelen we ons aangetrokken tot iemand die qua uiterlijk op ons lijkt. Is dit echt zo, en waar komt dit verlangen vandaan?

Op het ‘sibbelings or dating?‘-account worden foto’s van een stel getoond. Volgers moeten op basis daarvan raden of het om een liefdeskoppel gaat of dat ze broer en zus zijn.

Iemand die op je lijkt

Er zijn verschillende redenen waarom we ons eerder aangetrokken voelen tot iemand die op ons lijkt. Volgens psycholoog Beverly P. Palmer hebben we in ons hoofd een beeld van een ideaal persoon. Op een onbewust niveau heeft die persoon enkele fysieke kenmerken die overeenkomen met ons eigen uiterlijk.



Onze ouders

Het blijkt dat we ons vaak aangetrokken voelen tot mensen die op onze ouders lijken, en dan met name de ouder van het andere geslacht. Onderzoek toont namelijk aan dat echtgenoten genetisch meer op elkaar lijken dan vreemden. Dit hangt samen met de emotinele verbondenheid die iemand voelt met zijn of haar ouder. Mensen die emotioneel dichter bij hun ouders staan, zijn hier gevoeliger voor.

Naast het onbewuste proces waarin we op zoek zijn naar anderen die op ons lijken, is er nog een mogelijke verklaring. We voelen wellicht meer sympathie, vertrouwdheid en troost bij deze mensen omdat we bekend zijn met soortgelijke uiterlijke kenmerken.

Hetzelfde ras

Ras speelt ook een rol wanneer het gaat om aantrekkelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom mensen de voorkeur hebben om binnen hetzelfde ras te daten. Goedkeuring van sociale netwerken, perceptie van gelijkenis en de waargenomen fysieke aantrekkelijkheid spelen hierbij een grote rol.

Overeenkomsten in lichaamstype

Ook het lichaamstype speelt een rol bij de gelijkenis tussen partners. Onderzoek toont aan dat de body mass index, gewicht en lengte bij echtgenoten vergelijkbaar zijn. De gelijkenis in lichaamstype kan voortkomen uit de voorkeur voor iemand met een soortgelijk lichaamstype of iemand die er dezelfde levensstijl op nahoudt.

Steeds meer op elkaar lijken

Partners voelen zich dus vaker aangetrokken wanneer ze op elkaar lijken. Toch kan deze gelijkenis ook pas later ontstaan.

Sociaal psycholoog Robert Zajonc van het Research Center for Group Dynamics van de Universiteit van Michigan, toonde in 1987 aan dat stellen steeds meer op elkaar gaan lijken naarmate ze ouder worden.

Hij stelt dat herhaald gebruik van gezichtsuitdrukkingen de gezichtsspieren permanent kunnen beïnvloeden. Volgens de theorie bootsen mensen elkaar emotioneel na als ze samenleven, en zo gaan hun gezichten steeds meer op elkaar lijken.

Gelijke waarden

Al met al concludeerd Arthur Aron, hoogleraar psychologie aan de State University van New York in Stony Brook, dat gelijke waarden het belangrijkste is binnen een relatie. “De gelijkenis kan in eerste instantie tot aantrekkingskracht leiden, maar het delen van dezelfde waarden is een betere voorspelling van een goede relatie op lange termijn.”

Goede communicatie, gedeelde interesse en waarden zijn voornamelijk van groot belang.

