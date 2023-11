Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na pro-Palestijnse demonstratie nu pro-Israël-betoging Washington

In Washington zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan uit solidariteit met Israël en om antisemitisme te veroordelen na de Hamas-slachtpartij van 7 oktober. Waarnemers spreken over een tegenreactie na weken van grotendeels pro-Palestijnse demonstraties in de sterk verdeelde Verenigde Staten. Onlangs was in de Amerikaanse hoofdstad nog een enorme demonstratie voor de Palestijnse zaak, waarbij president Joe Biden werd bekritiseerd voor zijn aanhoudende steun aan Israël.

Tijdens de pro-Israëlbetoging bij de National Mall, vlakbij het Capitool, spraken belangrijke parlementsleden de menigte toe. De Israëlische president Isaac Herzog meldde zich per videoverbinding vanuit Jeruzalem.

Deelnemers aan de zogenoemde Mars voor Israël riepen de Palestijnse militante groep Hamas op de gijzelaars vrij te laten die sinds het bloedbad worden vastgehouden.

