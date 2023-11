Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blinken: bestand maakt nieuwe aanvallen Hamas mogelijk

De Verenigde Staten geloven dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas ervoor zou zorgen dat laatstgenoemde zich kan hergroeperen en nieuwe aanvallen kan uitvoeren, vergelijkbaar met die op 7 oktober. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zaterdag tijdens een persconferentie in de Jordaanse hoofdstad Amman. Bij de aanval door de militante beweging vorige maand kwamen volgens de Israëlische krijgsmacht meer dan 1400 mensen om het leven. Israël bombardeert sindsdien de Gazastrook, waarbij volgens Palestijnse autoriteiten al meer dan 9400 doden zijn gevallen.

Blinken herhaalde de Amerikaanse steun voor “humanitaire pauzes” om hulp aan mensen in de bezette Gazastrook mogelijk te maken. “De VS geloven dat deze inspanningen makkelijker worden gemaakt door humanitaire pauzes in te lassen”, zei hij tijdens de gezamenlijke persconferentie met zijn Jordaanse en Egyptische ambtgenoten Ayman Safadi en Sameh Shoukry.

Veel landen, hulporganisaties en organisaties van de Verenigde Naties hebben recentelijk aangedrongen op een staakt-het-vuren. Ook Safadi en Shoukry van Buitenlandse Zaken hebben herhaaldelijk aangedrongen op zo’n bestand.

Tijdens de gezamenlijke persconferentie met Blinken eiste Shoukry de onmiddellijke ingang van een staakt-het-vuren. Safadi stelde dat de VS een leidende rol spelen in pogingen om de oorlog tussen Israël en Hamas te beëindigen.

