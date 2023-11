Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Von der Leyen: Oekraïne kan dit jaar volgende stap naar EU maken

Oekraïne voldoet bijna aan de voorwaarden voor de volgende belangrijke stap naar het EU-lidmaatschap, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Dat doel, dat Oekraïne nog dit jaar wil halen, is volgens haar “echt binnen handbereik” en “ik ben ervan overtuigd dat jullie dat kunnen bereiken”.

Von der Leyen bracht zaterdag een verrassingsbezoek aan Kyiv aan de vooravond van een belangrijk tussenrapport van de commissie over de voortgang van Oekraïne. Op grond daarvan beslissen de EU-landen volgende maand of de aspirant-lidstaat klaar is voor de start van de onderhandelingen over de toetreding. Die maken van een kandidaat-lid stap voor stap politiek, juridisch en economisch een EU-land. Het krijgt daarbij begeleiding en financiële steun.

Oekraïne wil al langer aansluiten bij de EU, maar sinds Rusland het land is binnengevallen is dat een zaak van leven en dood. Door de oorlog laten ook de EU-landen hun aarzelingen over uitbreiding van de unie minder zwaar wegen. Al spraken ze wel af dat Oekraïne, dat bestuurlijk en economisch nog ver van de EU stond, aan zeven voorwaarden moest voldoen voor de toetredingsonderhandelingen konden beginnen.

Het land heeft “al veel meer dan 90 procent” van dat huiswerk afgerond, deelde Von der Leyen in Kyiv mee. De strijd tegen corruptie en de rechten van minderheden vragen nog wat extra inspanning, maar “jullie kunnen het halen, en snel ook”. Afgelopen zomer waren nog maar twee van de zeven voorwaarden vervuld.

