Judoda Van Dijke pakt brons op EK in Montpellier

Judoka Sanne van Dijke heeft bij de EK judo in Montpellier in de klasse tot 70 kilogram brons veroverd. De 28-jarige Brabantse nummer 2 van de wereld klopte in een spannende strijd om het brons Elisavet Teltsidou uit Griekenland met ippon.

Van Dijke, tweevoudig Europees kampioene en winnares van zilver op de EK vorig jaar, werd eerder in de kwartfinales uitgeschakeld voor het goud door de Russische Madina Taimazova, die op neutrale basis meedoet. De Russin won met waza-ari.

Na een bye in de eerste ronde had Van Dijke daarvoor gewonnen van de Bulgaarse Lidia Brancheva en de Loriana Kuka uit Kosovo. Na de uitschakeling door Taimazova herpakte Van Dijke zich in de herkansingen en won ze van Lara Cvjetko uit Kroatië op ippon.

Van Dijke zorgde voor de eerste Nederlandse medaille. Eerder op de dag werden Frank de Wit en Kim Polling al vroeg uitgeschakeld. Joanne van Lieshout verloor in de herkansingen.

