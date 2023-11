Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Biden: ‘humanitaire pauze’ in Gaza dichterbij

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden is er vooruitgang geboekt bij het veiligstellen van een zogenoemde “humanitaire pauze” in de gevechten tussen Hamas en Israël in de Gazastrook. Dat zei de Amerikaanse president zaterdag tegen de pers. Zijn buitenlandminister Antony Blinken voert daarover gesprekken in het Midden-Oosten.

Gevraagd of er vooruitgang is gemaakt in de kwestie antwoordde Biden “ja”. De president kreeg de vraag toegeworpen toen hij een kerk verliet in zijn thuisstaat Delaware.

Eerder op zaterdag liet Blinken in de Jordaanse hoofdstad Amman optekenen dat een humanitaire pauze nodig is om Gaza van essentiële hulp als voedsel, water en medicijnen te voorzien. Israël wil daarmee gijzelaars vrij krijgen die worden vastgehouden door Hamas in Gaza.

Volgens diplomaten geciteerd in Amerikaanse media heeft Hamas aangegeven dat het bereid is alle gegijzelde burgers te laten gaan in ruil voor een gevechtspauze van vijf dagen.

Reacties