Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Titelverdediger PSV in tweede ronde KNVB-beker tegen FC Twente

Titelverdediger PSV speelt in de tweede ronde van de KNVB-beker een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Feyenoord neemt het in eigen stadion op tegen FC Utrecht. Ajax gaat in Utrecht op bezoek bij de amateurs van Hercules. Dat is zaterdag door loting bepaald.

De wedstrijden zijn op 19, 20 en 21 december. Op een later moment wordt het precieze speelschema bekendgemaakt.

Feyenoord, PSV, Ajax, AZ en FC Twente hoefden de eerste ronde niet in actie komen, omdat ze zich voor Europees voetbal hadden geplaatst.

Het volledige programma van de tweede ronde ziet er als volgt uit:

Feyenoord – FC Utrecht, HHC Hardenberg – AZ, Hercules – Ajax, FC Dordrecht – SC Cambuur, Quick Boys – De Graafschap, DEM – Excelsior Maassluis of Volendam, FC Eindhoven – Fortuna Sittard, Spakenburg – Excelsior, GVVV – NEC, Willem II – FC Groningen, FC Volendam – AFC, Go Ahead Eagles – De Treffers, PSV – FC Twente, Katwijk – Almere City FC, Vitesse – sc Heerenveen, ADO Den Haag – Sparta Rotterdam.

Vorige Volgende

Reacties