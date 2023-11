Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder straft kinderen wel heel hard en beschiet hen met luchtdrukgeweer

Wanneer je kind zich misdraagt is een straf opleggen soms nodig, maar een Belgische moeder en haar nieuwe vriend gingen wat dat straffen betreft wel heel erg ver. Zo ver zelfs, dat ze voor de rechter moesten verschijnen en een taakstraf kregen.

De vier kinderen kregen het in de zomer van 2018 zwaar te verduren toen ze een periode bij hun moeder doorbrachten. De kinderen, die destijds tussen de 4 en 6 waren, werden door hun moeder en haar vriend op een vreselijke manier gestraft. „We werden beschoten met een luchtdrukgeweer”, zei een van hen in de rechtbank.

Wanneer ze terug naar hun vader gaan, ontdekt hij als snel dat ze verwondingen op hun lichaam hebben. Als de kinderen hem vertellen wat er is gebeurd, dient de man een klacht in.

Onderzoek naar kindermishandeling

Er volgt een onderzoek waaruit blijkt dat zowel de moeder als haar vriend op de kinderen hebben geschoten. Naar eigen zeggen „om ze te kalmeren wanneer ze onhandelbaar waren”.

Maar deze manier van handelen afdoen als opvoedingsmethode kan echt niet, reageert kinderpsychiater Edward Campforts van het UZ Brussel. Tegen Het Laatste Nieuws zegt hij: „Voor de duidelijkheid: hier kan nooit sprake zijn van een opvoedingsmethode. Dit is kindermishandeling. Er wordt schade en pijn toegebracht aan de kinderen. Dat valt nooit te verantwoorden. Naast fysieke schade zijn er ernstige gevolgen mogelijk op mentaal en psychisch vlak.”

Kinderen hebben last van posttraumatische stressstoornis

Campforst stelt dan ook dat er tekenen zijn van posttraumatische stressstoornis bij de kinderen. Ook is er een hechtingsstoornis vastgesteld. „Ouders zijn een veilige haven voor kinderen. Als net zij een bron van stress worden, kan dit psychische problemen opleveren”, legt hij uit.

Volgens de moeder was het niet de bedoeling om haar kinderen pijn te doen. „Mijn cliënte is zelf als kind mishandeld en draagt dus een ‘rugzakje’ mee. Mede hierdoor verliep de opvoeding van de kinderen moeilijk”, aldus de advocaat van de vrouw.

Maar dat is geen excuus, aldus de officier van justitie, die twee jaar celstraf tegen de vrouw en haar vriend eiste. Daar ging de rechtbank echter niet in mee, zo blijkt vandaag. In plaats daarvan krijgen de twee een taakstraf van 120 uur opgelegd.

