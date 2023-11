Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tuinmeubilair beschermen tijdens de koude maanden

Nu de temperaturen beginnen te dalen en we in de herfst zijn aanbeland, is het tijd om na te denken over het beschermen van je tuinmeubilair. De koude en natte weersomstandigheden kunnen je mooie en dure tuinmeubilair beschadigen, wat leidt tot onnodige kosten en mogelijke vervanging.

In dit artikel worden er tips en trucs gedeeld over hoe je jouw tuinmeubilair kunt beschermen tijdens de koude maanden.

Reinig en droog je tuinmeubilair

Voordat je jouw tuinmeubilair opbergt, zorg ervoor dat je het grondig reinigt. Dit betekent het verwijderen van alle vuil, bladeren en ander vuil van de oppervlakte. Gebruik een bezem of een zachte borstel om het vuil te verwijderen. Als je hardnekkige vlekken op je meubels hebt, gebruik dan een sopje om ze schoon te maken. Nadat je het schoonmaken hebt voltooid, laat de meubels dan volledig drogen voordat je het opbergt. Dit voorkomt vocht- en schimmelvorming.

Beschermende covers aanschaffen

Beschermende covers kunnen een effectieve manier zijn om je tuinmeubilair te beschermen tegen de elementen. Investeer in covers die op maat gemaakt zijn voor jouw meubels en die gemaakt zijn van duurzame materialen. Deze covers kunnen worden vastgemaakt om ervoor te zorgen dat ze stevig op hun plaats blijven zitten. Let erop dat je de covers regelmatig schoonmaakt en laat drogen.

Meubels opbergen

Als je beperkte ruimte hebt in je garage of schuur, kijk dan naar mogelijkheden om jouw tuinmeubilair verticaal op te slaan. Dit bespaart veel ruimte en voorkomt dat jouw meubilair wordt blootgesteld aan onnodige vochtigheid. Zorg ervoor dat je de deuren van deze opbergruimtes regelmatig opent om te zorgen voor luchtcirculatie. Als je niet genoeg ruimte hebt om je meubels op te slaan, zorg er dan voor dat je jouw tafel, stoelen, lounge set en kussens bedekt met een goede beschermende cover.

Investeer in waterdichte kussens

Een groot deel van jouw tuinmeubilair wordt geleverd met kussens. Om ervoor te zorgen dat deze kussens in goede staat blijven, investeer in waterdichte hoezen van goede kwaliteit. Als je niet van plan bent om jouw kussens tijdens de koude maanden te gebruiken, berg ze dan op in een droge opbergdoos zodat ze niet vochtig worden.

Regelmatig controleren

Naarmate de wintermaanden naderen, controleer regelmatig je tuinmeubilair om te zien of ze nog steeds in goede staat zijn. Als je merkt dat er schade is, bijvoorbeeld als er water door de cover sijpelt, maak dan de cover schoon en maak het gebied waar de schade zich bevindt goed droog voordat je de cover weer aanbrengt.

Regelmatige inspectie op schimmel

Het is essentieel om je tuinmeubilair regelmatig te inspecteren op de aanwezigheid van schimmel, vooral tijdens de koude en vochtige maanden. Schimmels kunnen de structuur van je meubels beschadigen en leiden tot snelle slijtage. Het inspectieproces houdt in dat je aandacht besteedt aan vlekken of verkleuringen die op de meubels kunnen verschijnen. Als je schimmel vindt, is het belangrijk om dit onmiddellijk aan te pakken. Gebruik een schimmelbestrijdend middel en een zachte borstel om het te verwijderen, en zorg ervoor dat het gebied daarna goed droog is. Door regelmatige inspecties uit te voeren, verleng je de levensduur van je tuinmeubilair en houd je het in de best mogelijke conditie.

Het beschermen van je tuinmeubilair tijdens de koude maanden kan je helpen om jouw meubels in goede staat te houden voor de volgende zomer. Volg de bovenstaande tips om ervoor te zorgen dat jouw investering in meubels niet verloren gaat. Door je meubelen te reinigen, beschermen en op te slaan, kan je ervoor zorgen dat je er nog jarenlang van kunt genieten. Met een beetje extra inspanning en zorg kan je jouw tuinmeubilair goed beschermen en er in de toekomst veel plezier aan beleven.

In samenwerking met Fonteyn.nl

