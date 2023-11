Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#329 ‘Ze liegt van alles bij elkaar’

Maud is op een feestje ten huwelijk gevraagd door Gio. Ze is in de zevende hemel en kan niet wachten om echt te gaan trouwen. Ondertussen is ze druk met werk en probeert ze een ruzie met Rochella uit te praten. Maar dat verloopt niet zo soepel, want Rochella komt niet opdagen bij hun afspraak…

Ik vertel Levi dat ik inmiddels al bijna een uur op Rochella aan het wachten ben. „Sorry, het spijt me.” Het verbaast me dat Levi zijn excuses aanbiedt, want wat kan hij er nou aan doen dat Rochella er niet is? „We hebben nogal erge ruzie gehad, maar het is misschien niet aan mij om het te vertellen.”

De ober staat inmiddels weer aan mijn tafel om te vragen of ik iets wil hebben. Ik leg hem uit dat mijn date niet meer komt. Ondertussen reken ik snel mijn drankje af en loop dan naar buiten om verder te bellen met Levi. Hij klinkt nogal verdrietig en al snel komt het hoge woord eruit.

Levi was erachter gekomen dat Rochella met Joey heeft afgesproken voor een diner. „Ik vond dat nog niet eens zo erg, maar ze zei tegen mij dat ze met jou had afgesproken! Ze liegt van alles bij elkaar.” Levi is aan het begin van hun relatie allesbehalve betrouwbaar geweest, maar het lijkt wel alsof hij sinds de kinderen er een stuk serieuzer is geworden.

„We kregen ruzie en Rochella begon overdreven veel te schreeuwen. Ze was zo boos dat ze in haar woede zelfs haar telefoon heeft stukgeslagen. Daarna is ze met Isabella naar haar zus gegaan.” Ik weet eigenlijk niet wat ik hier nou weer op moet zeggen. Hoe kan Rochella er zo’n potje van maken? Heel even twijfel ik om Rochella’s zus te bellen, maar Levi zegt dat ik het beter kan laten.

Als ik thuiskom, is Gio verbaasd dat ik zo vroeg thuis ben. „Laat het maar even een paar dagen rusten”, adviseert hij me. Toch zit het me niet lekker, mijn beste vriendin maakt er een potje van en ik kan niet gewoon maar toekijken. De rest van de avond spendeer ik samen met Gio op zoek naar locaties voor onze bruiloft. En dat blijkt moeilijker dan gedacht.

Zo schijnt het namelijk veel goedkoper te zijn om in Italië een landhuis af te huren. Maarja, willen we in Italië trouwen? En dan jagen we ook iedereen op de kosten met een ticket. Misschien dan toch maar Amsterdam? Of het strand? Gelukkig hebben we nog even om na te denken.

De volgende dag ga ik naar een baby spa met Liam en Kimberley. Ik maak een artikel over babyspa’s en Kimberley gaat mee voor de gezelligheid. Liam vindt het zwemmen geweldig. In mijn enthousiasme koop ik gelijk een 10-rittenkaart, met het idee om elke week te gaan zwemmen. Ik heb het gevoel dat ik wel wat routine kan gebruiken in mijn leven. Na het babyzwemmen besluit ik toch maar even bij Rochella langs te gaan. Tot mijn verbazing doet ze in één keer de deur open.

Ik zie dat Rochella heeft gehuild en vraag wat er nou allemaal aan de hand is. Rochella loopt naar de keuken en pakt twee glazen water. „Het liefst zou ik wijn nemen, maar dat mag nog niet”, zegt Rochella zachtjes. Ik zie aan alles dat het niet goed met haar gaat.

Ik besluit zo min mogelijk te zeggen en laat het woord bij Rochella. Als we eenmaal zitten, komt het hoge woord eruit…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

