Hamas bevestigt deal Israël over bestand en vrijlating gijzelaars

Hamas heeft bevestigd dat er een akkoord is over een meerdaags bestand in de Gazastrook en de vrijlating van gevangenen en gijzelaars. Er zullen volgens de afspraken 150 Palestijnse gevangenen, overwegend vrouwen en kinderen, door Israël worden vrijgelaten en Hamas laat vijftig Israëlische gijzelaars gaan.

De tijdelijke wapenstilstand duurt volgens beide partijen op zijn minst vier dagen. Israël heeft volgens Hamas ingestemd met de komst van honderden trucks met hulpgoederen in die dagen om de bevolking van de bestookte Gazastrook bij te staan. De gevangenen en gijzelaars worden tijdens de wapenstilstand uitgewisseld.

Het Israëlische ministerie van Justitie heeft een lijst van driehonderd Palestijnse gevangenen gepubliceerd die in aanmerking zouden kunnen komen voor vrijlating in deze deal. Er is een periode van 24 uur ingegaan waarin er juridisch bezwaar kan worden gemaakt door Israëli’s tegen de deal. Daarom wordt verwacht dat de aankondiging van het ingaan van het bestand op donderdag komt.

ANP

