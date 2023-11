Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sam Altman keert terug als topman van OpenAI

Sam Altman keert terug als topman van OpenAI. Het bestuur van het snel gegroeide bedrijf in kunstmatige intelligentie stuurde hem eind vorige week onverwachts weg. Nu zegt OpenAI op X een overeenkomst te hebben gesloten met Altman over zijn terugkeer. Daarbij komt er ook een nieuw bestuur.

Het nieuwe bestuur bestaat uit voormalige Salesforce-topman Bret Taylor, voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers en Quora-topman Adam D’Angelo. Het is nog onduidelijk wie van het huidige bestuur kan aanblijven. OpenAI meldt „de details nog uit te werken”.

Een ingewijde meldt aan persbureau Bloomberg dat de samenstelling van het bestuur, dat toezicht moet houden op uitvoerende toplieden, het grootste discussiepunt was in de onderhandelingen over de terugkeer van Altman. Hij krijgt mogelijk zelf ook een zetel in het bestuur.

Personeel

In een eigen bericht op X schrijft Altman erg uit te kijken naar zijn terugkeer naar OpenAI en het uitbouwen van de relatie met Microsoft.

Dat softwareconcern, dat met miljardeninvesteringen een grote aandeelhouder is in OpenAI, was niet blij met het eerdere ontslag van Altman. Vrijwel al het personeel van het bedrijf achter AI-programma’s als ChatGPT en Dall-E zei ook ontevreden te zijn over het bestuur.

‘Belangrijke rol’

Afgelopen vrijdag meldde het toenmalige bestuur dat Altman, medeoprichter van OpenAI, was ontslagen, omdat hij niet altijd openhartig zou zijn geweest. Na het weekend werd bekend dat hij aan de slag kon bij Microsoft als leidinggevende van een team dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie. Daarop dreigde het personeel van OpenAI ook over te stappen naar Microsoft.

Medeoprichter van OpenAI Greg Brockman stapte uit onvrede over Altmans ontslag zelf op bij het bedrijf. Nu kondigt hij aan ook terug te gaan naar OpenAI. „Ik keer terug naar OpenAI en ga vanavond weer programmeren”, schrijft hij op X.

Microsoft-topman Satya Nadella noemt de wijzigingen in de top van OpenAI bemoedigend. „We denken dat dit een eerste, cruciale stap is op weg naar een stabielere, goed doordachte en effectievere bestuursstijl”, schrijft hij op hetzelfde sociale medium. „Sam, Greg en ik zijn het erover eens dat zij een belangrijke rol hebben binnen de leiding van OAI (OpenAI, red.)”

