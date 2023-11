Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegtuig uit Caïro met Nederlanders uit Gaza geland in Eindhoven

Een vliegtuig met onder meer Nederlanders vanuit de Egyptische hoofdstad Caïro is zaterdagavond rond 18.20 uur geland op vliegbasis Eindhoven. Aan boord zitten onder meer vijftien mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning en hun gezinsleden, die in Gaza verbleven toen daar de oorlog met Israël uitbrak. Het gaat om de eerste thuisvlucht met Nederlanders uit Gaza.

Met de Boeing 737 van TUI zouden oorspronkelijk zestien Nederlanders terugvliegen. Maar een van hen nam eerder zaterdag al een lijnvlucht naar Schiphol.

De Nederlanders verlieten Gaza donderdag via de grensovergang met Egypte bij Rafah om vervolgens naar Caïro te gaan, waar ze zaterdagmiddag op het vliegtuig naar Nederland stapten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag weten met nog veertien Nederlanders in Gaza contact te hebben.

Belgen

Hoeveel passagiers er aan boord zitten, is nog niet duidelijk. In de 737 kunnen in totaal zo’n 190 mensen vliegen, zei een woordvoerder van de luchtmacht. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag dat de overige passagiers Belgen zijn. Volgens een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om ongeveer twintig personen die na aankomst per bus naar Brussel worden gebracht.

Op de vliegbasis worden de mensen opgewacht door minister Hanke Bruins Slot, die hen welkom zal heten. Een woordvoerder van de luchtmacht zei dat de mensen aan boord vol emoties zitten. “De mensen komen uit een oorlogsgebied”, zei hij. “Ik weet hoe dat voelt.”

In de aankomsthal worden de mensen onder meer opgewacht door familie en vrienden. Een van hen liet weten dat ze wekenlang in angst en vrees hebben geleefd, en met spanning uitzagen naar de terugkeer van hun geliefden.

