Zwerfhond redt leven van baby die gedumpt werd in vuilniszak

Een zwerfhond in de Libanese stad Tripoli heeft een baby die in een vuilniszak op straat was gedumpt gered. Een voorbijganger zag de hond door de straten van de stad lopen met in zijn bek een vuilniszak waaruit gehuil klonk. Het meisje in de vuilniszak was slechts enkele uren oud.

De baby werd afgelopen woensdag gevonden in een buitenwijk van de stad Tripoli. De voorbijganger die de hond met de vuilniszak in zijn bek zag lopen sloeg alarm nadat hij gehuil uit de zak had gehoord. Hij alarmeerde de huldiensten en het meisje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe lang de baby al in de vuilniszak lag en door wie ze werd achtergelaten. Volgens het ziekenhuis is haar situatie kritiek, maar wel stabiel. Dat meldt de krant Arab News.

Stad in shock na vondst baby

Volgens Ghassan Rifi, een journalist in Tripoli, is de stad in shock. „Wanneer mensen hun kinderen niet willen, zetten ze hen meestal af bij een weeshuis of politiebureau, maar in dit geval lijkt het erop dat de baby opzettelijk in een gevaarlijk gebied werd achtergelaten zodat ze verslonden zou worden door zwerfhonden.”



Het gebied waar het meisje werd gevonden, wordt dan ook al zeer gevaarlijk gezien omdat het er wemelt van de zwerfhonden. „De gemeente heeft eerder al geprobeerd om deze honden te vergiftigen, maar dierenwelzijnsorganisaties hielden dit tegen”, aldus Rifi.

‘Zwerfhond ook adopteren’

Op social media reageren veel mensen geschokt en verontwaardigd op het incident. Volgens velen bewijst het voorval dat sommige dieren meer medeleven hebben dan mensen. Ook roepen mensen op om de zwerfhond te adopteren.

Autoriteiten doen nog onderzoek naar wie de baby heeft achtergelaten en wanneer dat precies gebeurde. Zodra het meisje is hersteld wordt ze ter adoptie gesteld. Tot die tijd verblijft ze in een weeshuis.