Dader uit poep-filmpje op Mallorca laat van zich horen: ‘Ongelofelijk veel spijt’

De man die afgelopen dinsdag op het hoofd van een slapende man op Mallorca poepte heeft ‘ongelofelijk veel spijt’ van zijn actie. De 25-jarige Nederlander zegt door de stroom aan bedreigingen als reactie op het filmpje, dat de hele wereld rondgaat, al dagen geen oog dicht te doen. „Ja, ik ben de dader. En ik word nu heel hard gestraft.”

De video waarop te zien is hoe de man zijn broek uittrekt en op het hoofd van een slapende man poept maakt veel los. Spanjaarden zijn niet blij met de actie van de jongeman en zeggen dat het gedrag van Nederlandse toeristen op het eiland enorm uit de hand loopt. Vooral hoteliers en restaurant- en bareigenaren klagen over het gedrag van de dronken toeristen, blijkt uit Spaanse media.

Op Mallorca sinds zaterdag

Het gebeurde allemaal dinsdagochtend vroeg. „We waren op Mallorca sinds zaterdag, zeven vrienden en ik”, vertelt de 25-jarige dader aan het AD. „Het was lachen, gieren, brullen. Elke dag zuipen, feesten. Vanaf ‘s middags 14.00 uur zit je al helemaal in de olie. Je kent het wel.”

„We zaten op diezelfde rand als waar die slapende man lag. Iemand riep, poep op hem en op dat moment leek dat heel grappig. Dus ik deed dat.” Een man buiten de vriendengroep filmde het hele tafereel. „Dat wist ik niet.”

Verantwoordelijkheid nemen

Nadat de ‘hoofdrolspeler’ uit het poep-filmpje zijn roes had uitgeslapen en uren later wakker werd, zag hij dat het filmpje online was gezet en dat het voor een grote stroom aan reacties zorgde. Hij werd massaal veroordeeld voor zijn actie. „En terecht dat het wordt veroordeeld. Ik héb het ook gedaan en het ís walgelijk, vernederend, vreselijk. Alles wat ze zeggen klopt en daar wil ik verantwoordelijkheid voor nemen.”

Maar van de doodsbedreigingen die de 25-jarige Nederlander krijgt, is hij erg geschrokken. „Dat mensen roepen dat ik de straat op moet worden getrokken en doodgeschoten moet worden, dat raakt me wel.” Sinds zijn poepactie op Mallorca staat zijn leven op zijn kop. „Ik heb zelfs overwogen om te gaan emigreren.”