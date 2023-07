Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaan PvdA en GroenLinks samen nieuwe verkiezingen in? Leden mogen dat gaan bepalen

GroenLinks en PvdA willen graag met een gezamenlijke lijst meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. De partijtop van zowel PvdA als GroenLinks vindt dat de partijen de krachten moeten bundelen, maar of dat ook echt gaat gebeuren mogen de leden de komende tijd gaan bepalen. Vanaf morgen hebben leden van de partijen een week lang de tijd om hierover te stemmen.

De partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA vroegen in een persconferentie vandaag hun leden om steun. Via een online stemming hebben zij een week lang de tijd om kenbaar te maken of ze vinden dat de partijen samen moeten optrekken tijdens de komende verkiezingen. Volgende week maandag wordt duidelijk wat de uitslag van de stemming is. Mocht er een gezamenlijke lijst komen, is nog niet duidelijk wie van de lijsttrekker zal worden.

PvdA wil niet met ‘onbetrouwbare’ Rutte in nieuw kabinet

Tijdens de bijeenkomst vandaag zei PvdA-leider Attje Kuiken te hopen op een linkse premier. De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA zou hiertoe moeten leiden. Kuiken noemde Mark Rutte „onbetrouwbaar” en „uitgeregeerd”. Ze wil dan ook niet met hem in een nieuw kabinet. Jesse Klaver van GroenLinks zei van 2023 „een keerpunt” te willen maken.



Ledenreferendum gaat niet over fusie

De partijen benadrukken dat het ledenreferendum niet over een fusie gaat: PvdA en GroenLinks blijven voorlopig gewoon hun eigen partij. Tijdens een persconferentie in een zaaltje in het Haagse café Dudok zei PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent: „Het is tijd voor verkiezingen waarin we samen optrekken.” Hoewel de val van het kabinet ineens snel kwam, lagen de draaiboeken volgens GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom al maanden klaar.

Bij eerdere ledenraadplegingen bleek al dat de achterbannen van beide partijen over het algemeen voor meer samenwerking zijn. Maar er is ook onrust onder sommige leden omdat verdergaande samenwerking in de provincies maar moeilijk van de grond komt. In de Eerste Kamer vormen PvdA en GroenLinks al één fractie. Het is na de BBB de grootste fractie in de Eerste Kamer