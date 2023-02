Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermiste acteur nog niet teruggevonden in VS, maar politie blijft ‘hoopvol’ in zoektocht

De politie in Zuid-Californië is nog altijd „hoopvol” dat de vermiste acteur Julian Sands wordt teruggevonden. „Maar de uitkomst is misschien niet wat we zouden willen”, zegt een woordvoerder tegen Sky News. Daarmee lijkt de politie voor te sorteren op mogelijk slecht nieuws.

Sands, onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24, is inmiddels al bijna een maand vermist. De 65-jarige acteur verdween nadat hij ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino. De afgelopen weken werd de zoektocht naar de Brit gehinderd door slecht weer.

Nog altijd zijn de omstandigheden voor een zoektocht gevaarlijk, stelt de politie. In het gebied wordt met helikopters gepatrouilleerd, en als het weer het toelaat komt er ook weer een zoektocht naar de acteur, die in Yorkshire is geboren, maar sinds 2020 in Los Angeles woont, op de grond. Vorige maand zei Sand’s wandelpartner en vriend Kevin Ryan dat het duidelijk was „dat er iets mis was gegaan.”



Ryan vervolgde: „Maar Julian is zo’n gevorderde wandelaar. Het is wat hij deed. Zijn hele leven beklom hij bergen. Het was een echte passie van hem. Hij is meer dan ervaren en ik hoop dat hij ergens is weggestopt en zich erdoorheen kan slepen.”