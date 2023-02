Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sanne (36) zeilt een jaar door Europa met haar gezin: ‘Op zee laat je alles los’

Een jaar zeilen door Europa. Sanne (36), haar vriend Peter en hun twee dochters Bente (5) en Isa (3) begonnen afgelopen september aan hun droomreis. „Op zee laat je alles los, zeilen geeft veel rust en voldoening”, vertelt ze aan Metro‘s collega’s van Famme.

„Van huis uit ben ik geen zeiler, maar mijn vriend Peter wel. Toen ik Peter vijftien jaar geleden leerde kennen, gingen we een jaar later op zeilvakantie naar Duitsland. Ik was meteen verkocht. Het vrije gevoel op zee en elke keer op een mooie nieuwe plek terecht komen vond ik fantastisch. Het is heel anders dan met een camper, want je moet er meer moeite voor doen en op zee laat je alles los.

Droomreis

De reis die we nu maken is een droomreis van die we al jaren aan het voorbereiden waren. We hebben eerst ons huis eerst moeten verbouwen om klaar te maken voor de verhuur en ik heb mijn baan opgezegd. Voor onze dochter Bente moesten we een lespakket aanvragen bij de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK).

Op 1 september was het zover en begonnen we aan de grote zeiltocht. We verlieten ons huis en voeren rustig aan naar Amsterdam. Hier hebben we nog afscheid genomen van vrienden en familie en toen gingen we door naar de Zeeuwse kust.

Zeilen

Zeilen gaat niet zo snel, je moet je voorstellen dat we op het tempo van een fiets zeilen. Dat geeft veel rust en voldoening. Ook is het heel milieuvriendelijk, we gebruiken namelijk maar zelden de motor. Vrijwel alles is te bezeilen, behalve als het echt windstil is of als we een haven binnenvaren.

Vanaf Zeeland zijn we richting Frankrijk gegaan. De eerste stop was in Boulogne. Bij Brest deden we de eerste grote oversteek met de kinderen, deze duurde vier dagen. We voeren daarna via de Spaanse kust naar Portugal en vanaf Lissabon deden we de oversteek naar Porto Santo. Dit ligt midden in de oceaan en is onderdeel van de Madeira eilandengroep.

Grote oversteek

Inmiddels zijn we op de Canarische Eilanden. Eerst zaten we bij La Gomera en nu zijn we net twee dagen op La Palma. Veel zeilers maken vanaf de Canarische eilanden de oversteek naar Kaap Verdië, maar wil dat niet met de kinderen. Je bent dan een periode van twee tot vier weken op zee en dat vind ik te lang. We hebben een boot van ongeveer negen bij drie meter, het is dus echt ons huisje waar we al ons hebben en houden in meenemen en leven met elkaar. Als we meerdere weken op zee zouden zijn, ben ik bang dat de kinderen te weinig bewegingsruimte hebben of zeeziek worden.

De planning is nu om in maart of april richting de Azoren te varen en daarna richting Ierland en de Lofoten in Noorwegen. De komende tijd kunnen we lekker rondkeutelen op de Canarische eilanden. Peter is overdag nog vaak aan het werk voor opdrachtgevers in Nederland.

Ontwikkelen

In de ochtenden geef ik Bente les. Afgelopen november werd zij vijf jaar en dat betekent dat ze leerplichtig is. Van het LOVK hebben we een lespakket meegekregen voor tien maanden. Dit lespakket is ontzettend goed voorbereid. Elk maand heeft een thema en elke week hebben we voor vijf dagen les. We hebben ook werkboeken meegekregen. Bente loopt zo geen achterstand op en kan volgend jaar mee naar groep 3.

Natuurlijk steek ik de lessen soms iets anders in, want ik wil ook dat ze leert van de reis, de omgeving en van de natuur. In het begin miste Bente haar vriendinnetjes van school heel erg, maar naarmate we langer op reis zijn wordt dat minder. Er zijn hier gelukkig ook veel kindjes om mee te spelen.

De kinderen die ze hier ontmoeten spreken dan wel vaak niet dezelfde taal, maar kinderen communiceren heel anders met elkaar. Ook zie ik dat de meiden af en toe Engelse woorden spreken met andere kinderen. Ook onze dochter van drie spreekt soms Engels. Ze ontwikkelen zich op een andere manier op reis.

Andere inzichten

Natuurlijk zijn er ook lastige momenten. In het begin vond ik het moeilijk om fulltime moeder te zijn en mijn leven in Nederland los te laten. Je leeft in een bepaalde routine. Ik heb altijd plezier gehad in mijn werk en ik miste mijn familie en vrienden. Gelukkig begon ik al snel te genieten van mijn sabbatical.

Tijdens het reizen krijg je weer een andere routine. Wanneer we zeilen naar een nieuwe plek leggen we de lesboeken neer en als we aankomen op een nieuwe plek proberen we weer in ons dagelijkse ritme te komen, met Peter zijn werk en het lesgeven van Bente. Tijdens het zeilen doe ik overigens ook nog wel eens een leerspelletje met de meiden en proberen we ze ook te betrekken bij het zoeken naar een nieuwe plek of haven. Ze vragen dan altijd of er wel een strand of speeltuin is.

Onderweg ontmoet je veel nieuwe, leuke mensen waardoor je andere inzichten krijgt en nieuwe vrienden maakt. Zo zijn we erachter gekomen dat het in Scandinavische landen veel gebruikelijker is om lange periodes met kinderen te reizen als zij al op school zitten. We komen op prachtige plekken en dat is elke dag weer een cadeautje.”