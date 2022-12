Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands meisje (12) omgekomen na ongeval bij skiën in Oostenrijk

Een horroscenario voor elke ouder: in Oostenrijk is gistermiddag een 12-jarig meisje overleden na een ongeval tijdens het skiën.

Dat gebeurde in het skigebied Spieljoch in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Ze botste rond 16.00 uur tegen een boom, buiten de piste.

De Oostenrijkse omroep ÖRF meldde dat het meisje na het ongeval zwaargewond naar een ziekenhuis in Innsbruck werd vervoerd, hulpdiensten kwamen ter plaatse met een traumahelikopter. Het meisje is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen.

Volgens ÖRF verloor het meisje haar evenwicht en kwam ze daardoor buiten de piste terecht. Eerder op de dag vond er nog een ongeval plaats, meldt de omroep. Een Nederlandse vrouw van 62 raakte namelijk zwaargewond toen zij, ook in de deelstaat Tirol, op de piste tegen een man uit Duitsland botste.