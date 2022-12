Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerst-Heel Holland Bakt scoort primeur, maar er is ook een ‘crime-scene’

Bakken, bakken, bakken en nog eens bakken (of koken). Zo voelden veel mensen zich de afgelopen dagen waarschijnlijk, ter voorbereiding op de vele kerstdiners. Hoe fijn is het dan om na het eten, met uiteraard een volle buik, te kijken naar ándere mensen die aan het bakken zijn? En dan ook nog eens volledig in de kerstsfeer. Precies dat kregen kijkers van Heel Holland Bakt gisteren, waar ze niet alleen een primeur voorgeschoteld kregen, maar ook ‘een crime-scene’ moesten slikken.

Veel kijkers op sociale media merken ook op dat ze door dat flinke kerstdiner nu eens geen zin hadden in de baksels die ze op hun televisie langs zagen komen. Het is namelijk voor het eerst in tien seizoenen van Heel Holland Bakt dat er een aflevering op eerste kerstdag valt. Mocht je een kleine reis in de tijd willen maken: Metro sprak onlangs Sarina, die het derde seizoen van Heel Holland Bakt won. Dat was in 2015, zij heeft sindsdien veel te danken aan haar titel.

Primeur voor kerstaflevering Heel Holland Bakt

Zoals gezegd was gisteravond dus de allereerste aflevering van Heel Holland Bakt die tegelijk viel met eerste kerstdag. En dat betekent ook dat er voor het eerst een kerst-meesterbakker is. Kijkers van het populaire bakprogramma waarin ‘normale bakkers’ met elkaar de strijd aangaan om wie de beste bakker is, zagen Zineb gisteren gekroond worden tot kerst-meesterbakker. Jurylid Janny van der Heijden prees de ‘balans’ in haar baksels, Robèrt van Beckhoven had aan weinig woorden genoeg: „Echt top”.



De eerste kerst-meesterbakker in tien jaar #HHB! pic.twitter.com/HThkYOV4w5 — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) December 25, 2022

‘Crime scene’ van een baksel

De opdracht, die Zineb dus uiteindelijk won, was om een kransekake te maken. ‘Kransenkakken?’, hoor ik je denken. Nee, kransekake, een notenboom met ringen. Simpel genoeg, zou je denken. Maar het blijkt voor de bakkers lastiger dan gedacht. Volgens kijkers ontstaat er bij Ingrid zelfs een crime scene. Een ander gaat voor de term ‘pure horror’. Maar dat maakt niet uit, zolang het maar lekker is, toch? Van der Heijden ging voor de woorden „wel grappig” en „heel erg jij”. Of dat laatste een compliment is, gezien het commentaar van kijkers, is open tot interpretatie.

„Ik proef bloedworst”, grapt André van Duin als hij een stukje proeft. Robèrt: „Qua presentatie lijkt het alsof je dacht ‘ik ben er helemaal klaar mee’, maar wat ik wel geweldig vind, is de smaak.” Voor hem springt vooral de combinatie van kaneel met bessen en een zout pistachenootje eruit. „Niet zo mooi, maar wel erg lekker”, benadrukt hij.

Hoe ‘angstaanjagend’ Ingrids baksel ook was, zij mag nog een weekje in de tent blijven. Sander moet helaas de oven sluiten en afscheid nemen. Volgens Janny neemt hij risico’s, maar kan hij daarin ook te ver gaan. Dat heeft deze week niet goed uitgepakt voor hem.

Hieronder enkele reacties van kijkers:



Oh wat jammer dat Sander weg moet … had hem graag langer gezien. Terecht dat Zineb het speldje kreeg! Wie gaat volgende week weg? Wat denk jij?#HHB #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) December 25, 2022



Zo veel gevroten mense dat ik nu eens geen zin krijg in taart tijdens Heel Holland Bakt. #hhb #heelhollandbakt — Doret (@hetiswa) December 25, 2022



De #top2000 onderbreken wij, want #HHB op tv. Je moet prioriteiten stellen. — Ron van Leeuwen (@Ronlionking) December 25, 2022

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.