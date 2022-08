Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nigeria verbant als eerste land ooit witte modellen uit reclames

Nigeria heeft een verbod ingesteld op witte modellen en Britse accenten in reclames. Dat heeft de Advertising Regulatory Council of Nigeria (ARCON) vorige week bekendgemaakt in een statement, dat aanvankelijk door veel buitenlandse media over het hoofd is gezien.

Een dergelijk verbod is nooit eerder voorgekomen. Nigeria is hiermee het eerste land ooit.

Geen witte modellen meer in Nigeria

De Nigeriaanse regering noemt het bevorderen van talent van eigen bodem en het stimuleren van inclusieve economische groei als de drijfveren voor de nieuwe regel. Het verbannen van witte modellen en Britse accenten is een ingrijpende stap voor de natie, waar Britse modellen en voice-over artiesten de dienst uitmaken in commercials. Steve Babaeko, voorzitter van de Association of Advertising Agencies of Nigeria, schat in dat nog maar een paar decennia geleden ongeveer de helft van de talenten in Nigeriaanse commercials Britten waren.



Ban on the use of Foreign Models and Voice-Over Artists on the Nigerian Advertising Medium/Media pic.twitter.com/5pICTqOUt1 — Fed Min of Info & Cu (@FMICNigeria) August 23, 2022

Er was in Nigeria overigens al een toeslag van 100.000 Naira (omgerekend zo’n 240 euro) voor merken die witte modellen in hun campagnes of reclames willen. Het nieuwe besluit, dat op 1 oktober in werking treedt, maakt de afschrikking permanent.

Eerste land met dit verbod

Volgens The Times is Nigeria het eerste land ooit dat een verbod op witte modellen in reclames en campagnes invoert. De autoriteiten maken een trouwens een uitzondering op reclames en campagnes die al lopen. AMV BBDO was vorig jaar een van de eerste reclamebureaus in Nigeria die een reclame, in dit geval voor Guinness, volledig voorzag van zwarte modellen. Black Shines Brightest heette die campagne treffend.

ARCON-voorzitter Babaeko noemt het afscheid van witte modellen in Nigeria een ‘wedergeboorte’. „In een land met 200 miljoen mensen is er veel talent van eigen bodem. Het zou twijfelachtig zijn om dat talent te verhullen”, besluit hij.