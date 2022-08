Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brug van 148 meter in Noorwegen ingestort, auto’s vallen in rivier

In Noorwegen is plotseling een tien jaar oude overwegend houten verkeersbrug ingestort. Hierdoor kwamen op zijn minst een vrachtauto en een auto in de rivier Lagen terecht.

Volgens plaatselijke media zijn de inzittenden van die wagens gered. Het is nog niet zeker dat dit de enige auto’s zijn die door het instorten van de 148 meter lange brug in Tretten, 150 kilometer ten noorden van Oslo en in de buurt van Lillehammer, te water raakten. De brug begaf het op meerdere punten volledig, maar de oorzaak is nog niet bekend.

Toestand slachtoffers brug Noorwegen

De chauffeur van de vrachtwagen kwam in een benarde positie terecht en moest met behulp van een helikopter van de reddingsdiensten uit de cabine van de wagen gehesen worden. De bestuurder van de auto heeft zichzelf uit de auto kunnen bevrijden en maakt het goed, melden Noorse media.



So the bridge has collapsed up here. #tretten #gudbrandsdal the road this goes over is the main N-S freeway (E6) in Norway. The road this bridge connects to os the old E6 which serves as a backup road if the freeway closes. They are working an emergency with traffic throughput. pic.twitter.com/5h3NMWn53s — Jenntropy 🖍️🤖☕ 🇧🇻🫧🌈🚇 (she/her) (@jtsveigdalen) August 15, 2022

Eerder al een ramp met brug in Genua

Het instorten van de brug in Noorwegen, doet meteen weer sterk denken aan Genua in augustus 2018. De Morandibrug in de Italiaanse stad stortte toen in en daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Op 3 augustus 2020 is de brug met de nieuwe naam Ponte San Giorgio officieel in gebruik genomen.

Vooral het beeld van de vrachtwagen in Genua, die net op tijd kon stoppen, zorgde bij velen voor koude rillingen en zal door weinigen zijn vergeten. Tom Kleijn maakte twee jaar geleden een tv-programma over vijf rampen in de wereld. Zijn insteek: hoe het leven op die plaatsen later weer werd opgepakt. In een interview met Metro vertelde Kleijn over de ingestorte brug in Genua, de ramp die met Noorwegen te vergelijken moet zijn geweest (al zijn de eerste berichten uit het Scandinavische land op dit moment minder heftig aangezien de brug lager was). Over Na De Klap zei hij: „Hoe groot is nou de kans dat zoiets gebeurt, wanneer jij er nét overheen rijdt? Het gebeurde wel met de zoon van een man waarbij ik in Genua in de auto ben ingestapt. Zijn zoon was bijrijder op een klein vrachtwagentje en appte elke ochtend met zijn vader. Hij stuurde dat hij de brug op reed en daarna hielden de app’jes op. Toen kwam zijn andere zoon de kamer in en die zei ‘moet je eens op tv kijken wat er met de Morandi gebeurd is’. Een heel heftig verhaal.”

