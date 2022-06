Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kiev na drie weken weer onder vuur, 7-jarig meisje en vier anderen gewond

Voor het eerst sinds begin juni ligt Kiev weer onder vuur. Vanochtend werd de hoofdstad van Oekraïne bestookt met kruisraketten. Zeker vijf mensen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten.

De kruisraketten troffen een appartementencomplex vlak bij het centrum van Kiev, dat in brand vloog. Volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, probeert Rusland met de raketaanval Oekraïne te intimideren in aanloop naar de G7-top die vandaag in Duitsland van start gaat. Tijdens deze top staat de oorlog in Oekraïne hoog op de agenda. Ook vindt er volgende week een NAVO-top plaats in Madrid. Vermoedelijk spreken de NAVO-landen daar nieuwe militaire steun af voor Oekraïne, waardoor het land sneller over kan stappen op westerse wapens om zich te verdedigen tegen het Russische leger.

7-jarig meisje in Kiev gewond geraakt

De stad werd bijna drie weken geleden voor het laatst onder vuur genomen voor Rusland, maar de bewoners van Kiev werden vanochtend vroeg opnieuw gewekt door explosies en het luchtalarm. Vier mensen die gewond raakten, zijn opgenomen in het ziekenhuis. Onder hen bevindt zich ook een 7-jarig meisje, zo meldt de burgmeester op Telegram.

Reddingswerkers zijn ingeschakeld om meer mensen onder het puin vandaan te halen, aldus Klitsjko. In totaal zouden de Russen veertien raketten op Kiev en de omgeving van de stad hebben afgevuurd, zei een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken.



#Russia fired a number of missiles at #Kyiv. One "high precision" missile hits "military object" – a high rise residential building in Kyiv. People trapped in debris reported.🇷🇺must be punished for all its #warcrimes.🇺🇦must be provided with heavy weapons to #StopRussianAggression pic.twitter.com/nkkqp3j1By — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 26, 2022

Zelenski vraagt om meer wapens

President Volodimir Zelenski stelde dat de Russen gisteren verschillende steden hebben bestookt, tot aan Lviv bij de grens met Polen. Hij herhaalt daarom zijn oproep aan het westen om geavanceerde luchtverdedigingssystemen naar Oekraïne te sturen.

Ook minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zakendeed vandaag die oproep aan de leiders van de G7-landen „De G7-top moet reageren met meer sancties tegen Rusland en meer zware wapens voor Oekraïne”, schrijft Kuleba op Twitter. „Het zieke imperialisme van Rusland moet verslagen worden.” De minister deelde een foto van een meisje van wie haar huis in Kiev zou zijn geraakt door de raketten. „Nog veel meer mensen in Oekraïne liggen onder vuur.”



This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

