Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw gered van gijzeling door slimme actie via maaltijdbezorgdienst

Je wilt er het liefst niet over nadenken, maar wat te doen als je gegijzeld of ontvoerd wordt? Dat horrorscenario overkwam een Amerikaans vrouw nadat zij dacht op een onschuldige date te gaan. Maar wist op zeer pientere wijze hulp in te schakelen. Ze schreef een bericht in de bestelling van een maaltijdbezorgdienst.

De 24-jarige Amerikaanse vrouw verkeerde in een gevaarlijk situatie. Onze Britse Metro-collega’s schreven over haar verhaal. De vrouw ontmoette een man via en datingapp en ging nietsvermoedend bij hem langs voor een afspraakje. Maar al snel sloeg het noodlot toe.

Gegijzelde vrouw stuurt noodsignaal via maaltijdbezorgdienst

De vrouw viel in de handen van een gewelddadig persoon, die haar verkrachtte en bedreigde met een mes. De gegijzelde kreeg het voor elkaar om, om onduidelijke redenen, eten te bestellen via een bezorgdienst. En daar zag zij haar kans om zichzelf uit de situatie te redden.

Net als bij het Nederlandse Thuisbezorgd kun je bij een bestelling een bericht schrijven. Daarop kun je bijvoorbeeld bezorginstructies vermelden. De gegijzelde vrouw gebruikte dit om een noodsignaal af te geven. „Bel asjeblieft de politie. Hij gaat me vermoorden als jullie bezorgen. Kom alleen met politie en zorg dat het onopvallend gebeurt”, schreef zij in het bericht.

Politie arresteert dader

Het bedrijf waar de bestelling geplaatst werd, ontving daarna de ‘schreeuw’ om hulp via hun bestelsysteem. Het personeel van The Chipper Truck Café handelde direct en ondernam actie. Zij belden de politie die snel naar de opgegeven locatie ging om de vrouw te hulp te schieten.

De politie arresteerde uiteindelijk een 32-jarige man en bevrijdde de vrouw. De gijzelnemer wordt inmiddels beschuldigd van verkrachting, wurging, criminele seksuele handelingen, onwettige opsluiting, bedreiging, mishandeling, crimineel wapenbezit en seksueel misbruik. Uiteindelijk bleek de man al een eerdere verkrachting op zijn naam had staan.

Lovende reacties op optreden restaurant en gegijzelde vrouw

De restauranteigenaar liet op social media weten geschrokken te zijn van het incident. Onder het bericht loven reageerders het optreden van het restaurant, maar vooral de slimme actie van de vrouw. De overkoepelende Amerikaanse bezorgdienst beloont de horecagelegenheid voor hun heldendaad. The Chipper Truck Café krijgt namelijk een beloning van 5o00,- euro voor hun actie.