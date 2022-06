Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedrijf ziet winst fors stijgen met verplichte vrije maandag in 4-daagse werkweek

Het Amerikaanse bedrijf Wanderlust Group voerde verplichte de vrije maandag in en met succes. De 4-daagse werkweek zonder maandag brengt volgens de CEO veel positieve voordelen met zich mee. Voor de werknemers én het bedrijf. Winst bijvoorbeeld.

Steeds meer bedrijven ontdekken dat een werkweek van 40 uur niet de beste optie is als het gaat om de productiviteit en het welzijn van hun werknemers. Zo ook de Amerikaanse Wanderlust Group. CEO Mike Melillo vertelt aan Fast Company dat het bedrijf niet alleen de productiviteit, maar ook de winst zag toenemen na het invoeren van een 4-daagse werkweek.

Hij legt ook uit waarom hij expliciet voor de maandag als vrije dag heeft gekozen.

Vrije maandag in 4-daagse werkweek

Melillo is CEO van Wanderlust Group, het moederbedrijf van Dockwa en Marinas.com, platforms waarop booteigenaren plaatsen in havens kunnen reserveren. Hij bedacht de vrije maandag-policy toen hij op zondagavond Game of Thrones aan het kijken was en opkeek tegen het feit dat hij morgen weer aan de slag moest. „Als ik op zondagavond opkijk tegen de volgende dag, dan zou ik niet moeten gaan werken”, legt hij uit over zijn keuze voor de werkweek van 32 uur. „Werk zou iets moeten zijn waar je gepassioneerd over bent.”

Melillo gebruikte de zondagen, bewust en onbewust, om de komende werkweek vooruit te plannen. Hierdoor kon hij op zondag nooit helemaal relaxen. „Ik voelde me ellendig en uitgeput”, zegt hij. „En ik wist dat mijn werknemers waarschijnlijk hetzelfde voelden.”

Daarom kregen alle 45 werknemers als experiment de maandag vrij, zonder daarvoor te hoeven inleveren op hun salaris. „Ik wist niet zeker wat er zou gebeuren”, zegt Melillo. „Maar ik wist dat er iets moest veranderen.”

Het bedrijf maakte de managers duidelijk dat er een 4-daagse werkweek werd geïmplementeerd. Mensen mochten de persoonlijke keuze maken om op maandag vanuit huis te werken, maar ze konden dan niet verwachten dat anderen zouden werken. „De maandag zou niet anders zijn dan de zaterdag of zondag”, zegt de CEO.

Prioriteiten leren stellen

Hoewel de werkweek veranderde, veranderden de taken en doelstellingen van de werknemers en het bedrijf niet. „Iedereen werd gedwongen om zijn agenda opnieuw te evalueren”, zegt Melillo. „Ik was verbaasd over hoeveel vergaderingen er werden geschrapt door de 4-daagse werkweek. We leerden prioriteiten stellen en eigenlijk kwam het de kwaliteit van onze vergaderingen alleen maar ten goede.”

Dat was niet de enige verandering die het bedrijf merkte toen de 4-daagse werkweek werd geïmplementeerd. Het moreel van de werknemers verbeterde ook, omdat ze nu in het weekend echt tot rust konden komen en meer tijd konden doorbrengen met hun gezin.

Sterkste groei ooit na invoeren 4-daagse werkweek

Toen het bedrijf de drie beste opeenvolgende maanden had, werden de vrije maandagen definitief doorgevoerd. En tot op de dag van vandaag heeft Melillo hier geen spijt van, integendeel. „Wanderlust Group kende die eerste zes maanden de sterkste groei en productiviteit ooit en sindsdien is onze winst elk jaar met 121 procent gestegen”, zegt hij.

„De standaard werkdag en werkweek werd in 1926 ingevoerd door de Ford Motor Company”, zegt hij. „De verschuiving laat ons team zien dat we erop vertrouwen dat de werknemers hun tijd efficiënter kunnen indelen.” Naast dat de maandagen vrij-policy de werknemers de tijd geeft om in zichzelf, hun familie of vrienden te investeren, is de 4-daagse werkweek ook een goede manier om nieuw talent binnen te halen.

Het is een grote verandering, maar door alle positieve gevolgen raadt Melillo andere bedrijven toch aan om de werkweek van 32 uur ook door te voeren. „Ik ben vroeger een professionele honkbalspeler geweest en ik nam nooit een vrije dag op”, zegt hij. „Als zelfs ik kan geloven in de 4-daagse werkweek, kan iedereen dat. Ik ben er trots op dat ons bestuur en team dit risico hebben genomen. Maandag is nu mijn favoriete dag van de week.”

Eerder dit voorjaar blijkt dat Nederlanders een 4-daagse werkweek wel zien zitten. Althans: onderzoek van Indeed maakte duidelijk dat de helft van de ondervraagden vijf dagen per week werken ‘niet meer van deze tijd‘ vindt.