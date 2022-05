Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 lekkere nieuwe films en series op Netflix die in week 19 uitkwamen

Deze week verschenen er weer een paar lekkere films en series op Netflix. Waaronder The Takedown, de nu al razend populaire Franse actiekomedie met Omar Sy.

Naast een gezonde dosis actie en misdaad ook een interessante Netflix-documentaire over een Amerikaanse vruchtbaarheidsarts die besloot zijn eigen materiaal te doneren. Waar hebben we dat eerder gehoord? Blijkbaar zijn er meerdere artsen in deze beroepsgroep op hetzelfde vreemde idee gekomen.

Nieuwe films en series op Netflix in week 19

De onbetwiste lijstaanvoerder van films en series in week 19 is een Franse film, met de altijd goedlachse Omar Sy in de hoofdrol.

1. The Takedown (Original Film)

Publiekslieveling Omar Sy schittert in een nieuwe actiekomedie. De Franse film is pas net beschikbaar en wordt al massaal bekeken. Sterker nog: het is de best bekeken Netflix-film van dit moment. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de talentvolle Omar Sy. Een veelzijdige acteur die met zijn vriendelijke uitstraling en puike acteerwerk de harten op Netflix verovert. Zo speelt hij ook in de succesvolle Franse serie Lupin. The Takedown (Loin du périph) heeft misschien geen bijzonder creatief script – twee botsende karakters die samen de strijd aangaan met een criminele bende – maar biedt de kijker wel een heerlijke dollemansrit door la douce France.

2. Senior Year (Original Film)

Pitch Perfect-ster Rebel Wilson is terug als cheerleader in Senior Year. Ze ontwaakt na twintig jaar uit een coma en ontdekt tot haar schrik dat ze acht Fast & Furious-films achterloopt. Minstens zo erg is het feit dat ze door de coma nog geen middelbare schooldiploma heeft. Ze besluit haar senior year af te maken én haar droom te vervullen: shinen als prom queen. Een heerlijke chick flick dus in de lijst met nieuwe films en series op Netflix.

3. Our Father (Original Documentaire)

In Nederland wonen ze ook: vruchtbaarheidsartsen die stiekem met hun eigen zwemmers vrouwen insemineren. Resultaat: tientallen, soms wel honderden nakomelingen en decennia later een shitstorm aan ellende. In Amerika zijn ze op het gebied van rariteiten ook wel wat gewend natuurlijk. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was in de staat Indiana ene dr. Donald Cline werkzaam. Ook deze man vond het nodig om zijn eigen DNA veelvuldig te verspreiden; uiteraard zonder kennis en toestemming van de vrouwen die via deze weg zwanger raakten. Weer een veelbelovende true crime-docu op Netflix.

4. Irmandade (Brotherhood) seizoen 2 (Original Serie)

Eindelijk is daar het langverwachte vervolg op de rauwe Braziliaanse misdaadserie Irmandade (Brotherhood). Deze parel uit de lijst met films en series speelt zich af in het bruisende Sao Paolo van de de jaren 90. Gedwongen door de politie is advocate Christina geïnfiltreerd in The Irmandade, een misdaadbende die wordt geleid door haar broer Edson. In seizoen 2 proeft Christina voor het eerst echte macht en vervaagt de scheidingslijn tussen wat goed en slecht is.

5. The Lincoln Lawyer (Original Serie)

We sluiten de lijst met films en series met een eigenzinnige advocaat, die zijn advocatenpraktijk vanuit de achterbak van zijn Lincoln Town Car runt. Gebaseerd op de bestsellers van schrijver Michael Connely.

Lees hier welke nieuwe films en series er in week 18 van 2022 op Netflix bijkwamen.