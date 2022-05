Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is hoe de jongste miljardair ter wereld (19) aan zijn rijkdom komt

De kans is groot dat jij op 19-jarige leeftijd geen miljarden op je bankrekening had staan. Sterker nog, de kans is groter dat je op die leeftijd op pasta pesto en budget bier leefde, omdat je bankrekening totaal niet toereikend was. Voor Kevin David Lehmann is het een ander verhaal. Met zijn 19-jarige leeftijd is hij de jongste miljardair ter wereld, aldus Forbes.

Wie is deze piepjonge miljardair? En is hij self-made of heeft hij geluk?

Miljardairs onder de 30 jaar

Elk jaar verzamelt zakentijdschrift Forbes alle miljardairs die er momenteel zijn op de World’s Billionaires-lijst. Van de 2.668 miljardairs die Forbes dit jaar vond, zijn er twaalf die het onmogelijke hebben bereikt; ze zijn meer dan een miljard waard, terwijl ze nog niet eens dertig jaar uit de luiers zijn.

In 2022 zijn er vier nieuwkomers onder deze schaarse groep van jonge miljardairs. De rijkste onder hen? Dat is de 28-jarige Gary Wang, die zijn rijkdom te danken heeft aan crypto. Hij is mede-oprichter en chief technology officer van cryptocurrency exchange FTX.

Bij de CEO en andere mede-oprichter van deze exchange gaat wellicht een belletje rinkelen. Sam Bankman-Fried vergaarde zijn rijkdom sneller dan wie dan ook in de moderne geschiedenis. Als Bankman-Fried in maart niet 30 jaar was geworden, was hij met een vermogen van maar liefst 8.7 miljard dollar absoluut de rijkste miljardair onder de 30 jaar geweest.

De jongste miljardair ter wereld

De jongste miljardair ter wereld, is niet de rijkste van de twaalf jonge miljardairs. Maar met een vermogen van 2.4 miljard dollar (2.25 miljard euro) op 19-jarige leeftijd, is Kevin David Lehmann wel de enige tiener op de World’s Billionaires lijst.

In tegenstelling tot Sam Bankman-Fried is Kevin David Lehmann niet self-made. Zijn vader, Guenther Lehmann, was één van de eerste investeerders in DM, een keten van drogisterijen die je een beetje kunt zien als het Duitse Kruidvat. Hij investeerde in de drogisterij in 1974, één jaar nadat de eerste DM werd geopend. Op dat moment runde hij zijn eigen supermarktketen. Guenther Lehmann zag potentie in DM en hij kreeg gelijk: zijn investering leverde hem miljarden op.

Vader Lehmann droeg 50 procent van zijn aandelen over aan Kevin toen hij 14 jaar was. Dat lijkt wellicht een beetje jong, maar tot Kevin David Lehmann meerderjarig was, kon hij niet aan deze aandelen komen. Toen de jongen in 2020 achttien jaar werd, was hij in één klap miljardair.

Leven in de anonimiteit

Zowel vader en zoon zijn niet betrokken bij de dagelijkse operatie van de DM-keten en verder is er niets over ze bekend, aldus Forbes. In tegenstelling tot zo’n beetje alle andere tieners op de wereld, heeft de jongste miljardair ter wereld bijvoorbeeld ook geen social media accounts.

Nieuwsgierig naar de hele lijst? Hier vind je alle twaalf miljardairs onder de 30 jaar.