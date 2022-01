Baby die verdween in chaos vliegveld Kabul na maanden herenigd met familie

Een baby die in de chaos van de evacuaties in Kabul vermist raakte, is vijf maanden later herenigd met zijn familie. Dat meldt persbureau Reuters. De ouders van de toen twee maanden oude baby overhandigden hem aan een militair omdat ze bang waren dat hun zoontje in de drukte verpletterd zou worden.

Dit gebeurde allemaal op 19 augustus, toen er bij evacuaties vanuit Kabul chaos ontstond op het vliegveld. Nadat Sohail Ahmadi door zijn ouders aan een militair was overhandigd, kwam hij bij een taxichauffeur terecht. Die besloot hem op te voeden als zijn eigen zoon en weigerde hem weg te geven.

Gezin hoopte op evacuatie

Mirza Ali Ahmadi en zijn vrouw Suraya waren op de bewuste dag samen met hun vijf kinderen op het vliegveld in Kabul. Ze bevonden zich in de menigte bij de ingang van de luchthaven in de hoop geëvacueerd te worden.

Omdat ze bang waren dat hun zoontje verdrukt zou worden in de menigte gaven ze hem aan een militair aan de andere kant van het hek, ervan uitgaand dat ze zelf snel de ingang zouden bereiken. Maar vlak daarna werden de honderden mensen teruggedrongen door de Taliban. Het duurde uiteindelijk meer dan een half uur voordat de ouders van baby Sohail de andere kant van het hek wisten te bereiken, maar tegen die tijd was Sohail nergens meer te bekennen.

Ahmadi, die tien jaar op de Amerikaanse ambassade had gewerkt, begon wanhopig rond te vragen, zo vertelt hij aan Reuters. Eén van de medewerkers vertelde dat Sohail mogelijk al was geëvacueerd.

Uiteindelijk besloot het gezin Afghanistan te verlaten en belandde op een militaire basis in Texas. Nog altijd wisten Ahmadi en zijn vrouw niet waar hun zoontje was.

Baby achtergebleven in Kabul

Eind november werd pas duidelijk dat Sohail nog steeds in Kabul verbleef. Een taxichauffeur, Hamid Safi, had hem op 19 augustus gevonden. Safi zou de baby helemaal alleen op de grond aangetroffen hebben. Hij besloot hem mee naar huis te nemen. „Op dat moment besloot ik: ik hou van deze baby”, zegt Safi tegen Reuters. Safi nam het jongetje op in zijn gezin en noemde hem Mohammad Abed.

Safi plaatste foto’s van zijn nieuwe gezinslid op Facebook. Buren merkten uiteindelijk op dat ‘Mohammad Abed’ in werkelijkheid de vermiste baby Sohail was en zochten contact met Safi. Maar die wilde zijn nieuwe zoon niet afstaan. In plaats daarvan eiste hij dat ook hij en zijn gezin uit Afghanistan geëvacueerd zouden worden.

Uiteindelijk werd er aangifte gedaan tegen Safi, die korte tijd vastzat voor ontvoering. Inmiddels is het de ouders van Sohail gelukt om een regeling te treffen. Ze betaalden bijna 1000 dollar aan Safie voor de periode dat hij de baby opving.

Volgens de Taliban is de baby gisteren overhandigd aan zijn grootvader. De ouders van Sohail wonnen inmiddels in Michigan en hopen zo snel mogelijk herenigd te zijn met hun zoontje.