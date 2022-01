Man die eerste varkenshart kreeg blijkt veroordeeld voor steekpartij

De man die vorige week als eerste mens ooit een genetisch aangepast varkenshart kreeg, blijkt in het verleden te zijn veroordeeld voor een steekpartij. De familie van het slachtoffer vindt nu dat de man het hart niet had mogen krijgen.

34 jaar geleden stak David Bennett zeven keer in op Edward Shumaker, zo meldt The New York Times. Dat zou naar verluid gebeurd zijn vanwege een ruzie in de relationele sfeer.

De steekpartij vond plaats in april 1988. Shumaker en de vrouw van Bennett waren in een café met elkaar in gesprek. De vrouw van Bennett zou op schoot hebben gezeten bij Shumaker, waarop Bennett hem meerdere keren in zijn rug stak.

Veroordeeld tot tien jaar cel

Bennett werd vanwege de steekpartij veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor geweldpleging en wapenbezit. Ook moest hij Shumaker bijna 30.000 dollar aan schadevergoeding betalen.

Shumaker belandde na het incident in een rolstoel en hield de rest van zijn leven last van medische kwalen. Uiteindelijk stierf hij in 2007. Volgens zijn familie kwam dat door langdurige complicaties als gevolg van de messteken.

De zus van Shumaker kan niet geloven dat de nu 57-jarige Bennett de persoon is wiens leven is gered met de transplantatie van het varkenshart. „Ze schilderen hem af als een held, maar dat is hij absoluut niet. Hij krijgt nu de tweede kans die hij mijn broer ontnam”, zegt ze. Ook zou Bennett de opgelegde schadevergoeding nooit betaald hebben.

‘Strafblad geen reden om medische hulp te weigeren’

Volgens de dokters in het ziekenhuis van Maryland, waar Bennett het varkenshart kreeg, is een strafblad van een patiënt echter geen reden om medische hulp te weigeren. „Het is de plicht van elk ziekenhuis om levensreddende zorg te verlenen aan iedere patiënt die binnenkomt.”

De familie van Bennet wilde niet reageren. „Ik wil me focussen op de operatie en mijn vaders wens om de wetenschap verder te helpen zodat er in de toekomst meer levens gered kunnen worden”, zegt de zoon van Bennett in een verklaring.